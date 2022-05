Valentino Rossi: Seltenes Familienfoto mit Giulietta

Bilder mit der bald drei Monate alten Giulietta sind sehr selten, nun zeigten sich Valentino Rossi und seine Partnerin Francesca aber als glückliche Jungfamilie.

Am 4. März bestätigten Valentino Rossi (43) und Francesca Sofia Novello (28) über die sozialen Netzwerke die Geburt von Töchterchen Giulietta. Mit öffentlichen Bildern mit der Erstgeborenen gehen die beiden seither aber sehr sparsam um.

Francesca gibt als Model und Influencerin auf ihrem Instagram-Kanal zwar immer wieder Einblicke in ihr Leben als Jungmutter, zeigt dabei aber nie das Gesicht ihrer Kleinen. Valentinos Online-Auftritt ist weiterhin nur seinen Motorsport-Aktivitäten gewidmet. Bis vor wenigen Tagen gab es (abgesehen von ein paar Paparazzi-Schnappschüssen) kein Bild von ihm in der Vaterrolle – die er aber, so betonte er mehrmals, sehr genieße.

Nun postete Francesca aber ein seltenes Familienportrait mit ihrem Vale und der kleinen Giulietta. Entstanden ist das Foto am vergangenen Wochenende, als in der «Villa I Tramonti» in Saludecio (keine 5 km von Tavullia entfernt) die Erstkommunion von Vittoria gefeiert wurde. «Vitto» ist die Tochter von Alessio «Uccio» Salucci und sozusagen Teil der erweiterten VR46-Familie.

Die erste Hitzewelle in Italien nutzte die Familie Rossi dieser Tage übrigens auch für einen ersten Ausflug auf der eigenen Yacht. «Giulietta gefällt das Meer», hielt Vale mit seinem Schatz im Arm stolz fest.