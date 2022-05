Johann Zarco zweimal gestürzt: Anfänglich Atemnot 27.05.2022 - 20:13 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Johann Zarco

Sechs Ducati in den Top-8, aber eine Aprilia an der Spitze: Johann Zarco aus dem MotoGP-Team Prima Pramac Ducati fuhr am Freitag in Mugello auf Platz 4, hatte aber mit dem Klima zu kämpfen.