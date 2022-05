Johann Zarco (Ducati/4.): «Ein kniffliger Nachmittag»

Der Prima-Pramac-Ducati-Werkspilot Johann Zarco sicherte sich in Mugello hinter drei italienischen Ducati-Kollegen den vierten Startplatz.

Johann Zarco schlug sich trotz seiner zwei Freitag-Stürze in Mugello auch im Samstag wacker, er sicherte sich im Q2 wie am ersten Tag die vierte Position. «Das war ein kniffliger Nachmittag», stellte der Pramac-Ducati-Werkspilot fest, nachdem das Q2 von einem kurzen Regenguss beeinträchtigt worden war. «Das war eine etwas furchterregende Situation. Denn du willst schnell fahren, aber du weisst nicht, welche Reifen für diese Situation am besten geeignet sind. Die Wahl war schwierig, denn es sah so aus, als sei es trocken genug für Slicks. Aber dann riskierst du einen Slide, wie er bei Marc passiert ist. Es war ein stressiges Qualifying, und ich bin froh, dass ich nicht im Q1 antreten musste. Das ist bei jedem Grand Prix gut, aber heute war es besonders nützlich. Denn dann musst du nur einmal richtig ins Risiko gehen.»

«Ich bin happy mit dem Quali-Ergebnis, und wie ich schon gestern erwähnt habe, es hat sich an der Situation nichts geändert. Die Ducati ist hier in Mugello immer noch sehr schnell. Unsere Basis ist sehr gut, um eine ordentliche Performance zu bringen.»

«Im FP4 habe ich mich bemüht, ein Set-up zu finden, das mir ein entspannteres Fahren am Limit ermöglicht», setzte der Franzose fort. «Das hat recht gut funktioniert, auch wenn die Platzierung mit Rang 14 nicht gerade umwerfend war. Aber ich habe gespürt, dass wir unserem Ziel näherkommen.»

«Der Beginn im Qualifying war grimmig, denn es fielen ein paar Tropfen. Meine erste Rundenzeit war eine 1:48 min, niemand wusste, wie es mit dem Grip rund um die ganze Piste aussehen würde. Du siehst dann, dass deine Zeit nicht reicht und fragst dich, was du noch tun kannst. Ich bin früher als die andern an die Bix gefahren, um mein Hirn auf Re-set zu stellen. Dann bin ich noch einmal zwei Runden gefahren, um eine Topzeit zu erreichen. Und das hat tadellos geklappt. Also bin ich happy.»

Ergebnisse MotoGP Mugello Q2:

1. Di Giannantonio, Ducati, 1:46,156 min

2. Bezzecchi, Ducati, +0,088 sec

3. Marini, Ducati, +0,171

4. Zarco, Ducati, +0,227

5. Bagnaia, Ducati, +0,315

6. Quartararo, Yamaha, +0,350

7. A. Espargaró, Aprilia, +0,351

8. Nakagami, Honda, +0,405

9. P. Espargaró, Honda, +0,511

10. Bastianini, Ducati, +0,523

11. Martin*, Ducati, +1,067

12. M. Márquez, Honda, +1,312



Die weitere Startaufstellung:

12. Miller, Ducati, 1:47,621 min

13. Pirro, Ducati, 1:48,209

14. Martin*, Ducati

15. Oliveira, KTM, 1:48,231

16. B. Binder, KTM, 1:48,255

17. Mir, Suzuki, 1:48,732

18. A. Márquez, Honda, 1:48,846

19. Gardner, KTM, 1:48,907

20. D. Binder, Yamaha, 1:49,471

21. Rins, Suzuki, 1:50,266

22. Savadori, Aprilia, 1:50,270

23. Morbidelli, Yamaha, 1:55,369

24. Viñales, Aprilia, 1:56,479

25. Fernández, KTM, 1:57,106

26. Dovizioso, Yamaha, 1:57,671



*= Grid-Penalty (3 Plätze nach hinten)