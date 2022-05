Mugello Warm-up: Zwei Aprilia vor Bezzecchi (Ducati)

Aleix Espargaró und Maverick Viñales bescherten Aprilia zum Start in den Renntag beim Heim-GP in Mugello eine Doppelspitze im Warm-up. Es folgen zwei Ducati-Piloten.

In der Nacht auf Sonntag hatte es in Mugello geregnet, vor dem Warm-up schob sich aber die Sonne durch die Wolken. Einige feuchte Stellen waren auf dem 5,245 km langen Circuit noch zu sehen, es kamen jedoch Slick-Reifen zum Einsatz. Mit 20 Grad Luft- und 23 Grad Asphalttemperatur war es wie erwartet deutlich kühler als an den vergangenen Trainingstagen.

Piero Tarmasso rechnet daher mit einer kniffligen Reifenwahl für Fahrer und Teams: «Der Soft-Hinterreifen bietet ein bisschen mehr Grip, der Medium-Hinterreifen etwas mehr Stabilität, aber ein bisschen weniger Grip. Die Performance ist aber sehr ähnlich. Aus meiner Sicht gibt es nicht eine falsche oder richtige Wahl. Sie müssen einfach sehen, was sie brauchen – mehr Stabilität oder mehr Grip. Beim Vorderreifen wird es von den Temperaturen zum Zeitpunkt des Rennens abhängen. Bei mehr als 35 Grad werden die meisten den harten Vorderreifen wählen, sonst den Medium», erklärte der Michelin-Zweiradmanager gegenüber Pitlane-Reporter Simon Crafar.

Zur Halbzeit der 20-minütigen Session lag Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira mit einer 1:47,773 min auf Platz 1, gefolgt von Aprilia-Speerspitze Aleix Espargaró (+ 0,080 sec) und dem sensationellen Pole-Setter Fabio Di Giannantonio (+ 0,167 sec). Zur Erinnerung: Seine Pole-Zeit bei schwierigen Verhältnissen war eine 1:46,156 min.

Fünf Minuten vor Schluss übernahm Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco (auf Soft-Soft) in 1:47,423 min die Spitze, kurz darauf zeigte Aleix Espargaró (auf Medium-Medium) in 1:46,976 min die erste 1:46er-Zeit des Sonntags. Das Aprilia-Duo arbeitete wie schon am Freitag auf der Strecke im Synchronflug zusammen. Viñales (vorne Medium, hinten Soft) kam in seiner letzten Warm-up-Runde bis auf 0,140 sec an seinen Teamkollegen heran und sorgte für eine Aprilia-Doppelspitze.

Auf Platz 3 landete VR46-Rookie Marco Bezzecchi, der beim Heimrennen zum ersten Mal in seiner MotoGP-Karriere aus der ersten Startreihe losfahren wird. Pole-Mann Di Giannantonio beendete das Warm-up auf Rang 14.

Pecco Bagnaia, der am Samstag eine starke Pace zeigte und von Startplatz 5 kommt, war in der Vormittags-Session Sechster. Enea Bastianini (11.) und Fabio Quartararo (20.) hielten sich zurück, sie drehten neben Alex Márquez mit nur sieben Runden die wenigsten.

MotoGP-Ergebnis, Warm-up, Mugello (29. Mai):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:46,976 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,140 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,257

4. Zarco, Ducati, + 0,270

5. Nakagami, Honda, + 0,438

6. Bagnaia, Ducati, + 0,484

7. Marini, Ducati, + 0,506

8. Rins, Suzuki, + 0,526

9. Mir, Suzuki, + 0,584

10. Miller, Ducati, + 0,653

11. Bastianini, Ducati, + 0,710

12. Marc Márquez, Honda, + 0,743

13. Brad Binder, KTM, + 0,755

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,773

15. Pol Espargaró, Honda, + 0,785

16. Oliveira, KTM, + 0,797

17. Pirro, Ducati, + 0,811

18. Martin, Ducati, + 0,888

19. Alex Márquez, Honda, + 0,927

20. Quartararo, Yamaha, + 0,944

21. Gardner, KTM, + 1,148

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,381

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,391

24. Dovizioso, Yamaha, + 1,414

25. Fernández, KTM + 2,021

26. Savadori, Aprilia, + 2,657