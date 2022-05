Joan Mir (Suzuki): «Dann bleibe ich lieber zu Hause»

Suzuki musste in Mugello im MotoGP-Rennen am Sonntag erneut einen großen Rückschlag einstecken. Alex Rins und Joan Mir stürzten innerhalb einer Runde. Mir war nach dem Lauf sichtlich frustriert.

In Le Mans fuhr Joan Mir noch munter an der Spitze des MotoGP-Feldes, bis ihn ein Ausrutscher um einen möglichen Podestplatz brachte. Zwei Wochen später kam der Spanier mit seiner Suzuki GSX-RR nach Mugello, doch die Performance ließ zu wünschen übrig. Mir kam in keiner Session in die Nähe der Top-Ränge; so musste er sich von Startplatz 17 in das Rennen auf der 5,2 km langen Piste auf machen.

«Ich wusste, dass ich mit unserem Paket keine 23 Runden auf dem Level absolvieren kann. Ich fuhr hinter Jorge Martin und noch jemandem am Ende der Geraden. Durch den Windschatten konnte ich das Bike nicht planmäßig abbremsen, ich war etwas neben der Ideallinie. Ich bin dann über das Vorderrad gestürzt», schilderte der Suzuki-Fahrer sein Rennen, das für ihn bereits nach sieben Runden gelaufen war.

«Das Gefühl am ganzen Wochenende war nicht normal. Ich weiß nicht, was los war. Ich war nicht in der Lage, unseren Kurvenspeed aus dem letzten Jahr zu fahren. Wenn ich mehr Druck gemacht habe, kam ich nicht in die Kurve», erklärte er am Sonntag, betonte aber gleich: «Wir müssen einen sehr großen Schritt machen, um noch irgendetwas ausrichten zu können. Bevor ich um diese Ränge kämpfen muss, bleibe ich lieber zu Hause.»

Wo sind die großen Baustellen? Die Suzuki war in den ersten sechs Rennen eins der konstantesten Motorräder im Feld. «Der Kurveneingang und der Bremsvorgang, das sind unsere Probleme», klagte Mir. «Das Tempo in den lang gezogenen Kurven ist dadurch zu gering. Normalerweise ist das unser stärkster Bereich.»

«Der Unterschied zum Bike aus dem Vorjahr ist nicht besonders groß. Das ,Ride Height Device' und der Motor sind natürlich etwas anders. Wir müssen also unsere Basis verstehen, schauen was die Anderen besser gemacht haben», resümierte der 24-Jährige. «Es ist komisch, dass unser Motorrad auf Strecken, die uns in der Vergangenheit gelegen haben, nicht funktioniert. Beispielsweise Katar oder eben Mugello. Auch in Portimão passierten komische Dinge mit dem Vorderrad. Irgendetwas stimmt nicht.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (29. Mai):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:18,923 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +0,635 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +1,983

4. Johann Zarco, Ducati, +2,590

5. Marco Bezzecchi, Ducati, +3,067

6. Luca Marini, Ducati, +3,875

7. Brad Binder, KTM, +4,067

8. Takaaki Nakagami, Honda, +10,944

9. Miguel Oliveira, KTM, +11,256

10. Marc Márquez, Honda, +11,800

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +12,916

12. Maverick Vinales, Aprilia, +12,917

13. Jorge Martin, Ducati, +17,240

14. Alex Márquez, Honda, +17,568

15. Jack Miller, Ducati, +17,687

16. Darryn Binder, Yamaha, +20,265

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +20,296

18. Michele Pirro, Ducati, +21,305

19. Remy Gardner, KTM, +30,548

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, +31,011

21. Raul Fernandez, KTM, +42,723

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Enea Bastianini, Ducati, 10 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 16 Runden zurück

– Pol Espargaró, Honda, 19 Runden zurück

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.



Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.