Raúl Fernández (KTM/21.): Nerven- und Muskelprobleme

Raúl Fernández am Grid in Mugello: Wieder keine Punkte

Der spanische KTM-Tech3-Pilot Raúl Fernández bringt bisher in der MotoGP-WM keinen Fuß auf den Boden, er ist nach acht Rennen weiter punktelos. Und er findet keinen Ausweg aus seiner tristen Situation.

Der Spanier Raúl Fernández verlor im 23-Runden-Rennen in Mugello nicht weniger als 42 Sekunden auf Sieger Bagnaia, er büßte sogar zwölf Sekunden auf seinen KTM-Tech3-Teamkollegen Remy Gardner ein. Er wirkte danach ratlos und entmutigt, seine Selbstsicherheit von 2021 ist verflogen, die er zu Tech3 mitbrachte, nachdem er im Red Bull KTM-Ajo-Team als Rookie acht Moto2-Siege erobert hatte, einen mehr als Marc Márquez in seiner Moto2-Rookie-Saison 2011.

«Das war ein wirklich schwieriges Rennen. Der Beginn war nicht übel, aber von der Rennmitte bis zum Ende hatte ich wirklich Mühe. Ich habe mich nicht wohl gefühlt und konnte mein Potenzial auf dem Bike nicht ausspielen», schilderte der Moto2-Vizeweltmeister von 2021, der im Sauseschritt innerhalb von zwölf Monaten von der Moto3- in die MotoGP-WM durchmarschiert war. «Ich musste am Sonntag im Rennen zu stark mit dem Motorrad kämpfen. Wir müssen deshalb Lösungen für die Zukunft suchen, denn in der jetzigen Situation kommen wir auf keinen grünen Zweig. Es ist schwierig, in dieser Phase mental eine positive Einstellung zu bewahren. KTM arbeitet weiter am Motorrad. Beim Montag-Test in Barcelona werden wir etwas probieren, das besser zu meinem Fahrstil passt.»

«Im Augenblick zerstöre ich beim Fahren die Reifen, meine Kondition und meine Energie, alles», zählte der 21-Jährige aus Madrid auf. «Ich bin überzeugt, wir haben mehr Potenzial, als auf den letzten Plätzen rumzufahren. Ich hatte im Rennen keinen guten Grip vom Hinterreifen, er hat stark nachgelassen. Außerdem hatte ich körperliche Probleme, denn in meinem rechten Oberarm wurde ich zwischen Trizeps und Bizeps von Nervenproblemen heimgesucht. Wir arbeiten mit dem Doktor daran, hier eine Lösung zu finden.»

Raúl Fernández klagte, er habe beim Turning die größte Mühe mit der KTM RC16, das Einlenkverhalten lasse zu wünschen übrig. «Wir sind beim Bremsen stark. Aber ich habe nicht genug Vertrauen zum Bike. Aber bisher haben wir keine Lösungen gefunden.»

Während das Red Bull-KTM Team in Mugello bei Binder und Oliveira die Winglets fürs Rennen entfernte, fuhr Raúl auch am Sonntag damit. «Ich komme mit den Sidepods besser zurecht. Aber ich habe beim Turning Probleme. Seltsam. Denn Brad scheint beim Turning ohne Flügel keine Probleme zu haben», wunderte sich der Spanier.

Und Brad Binder verlor als Siebter nur vier Sekunden auf Sieger Pecco Bagnaia. Fernández: «Unsere Situation ist schwierig. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen einfach besser werden.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (29. Mai):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:18,923 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +0,635 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +1,983

4. Johann Zarco, Ducati, +2,590

5. Marco Bezzecchi, Ducati, +3,067

6. Luca Marini, Ducati, +3,875

7. Brad Binder, KTM, +4,067

8. Takaaki Nakagami, Honda, +10,944

9. Miguel Oliveira, KTM, +11,256

10. Marc Márquez, Honda, +11,800

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +12,916

12. Maverick Vinales, Aprilia, +12,917

13. Jorge Martin, Ducati, +17,240

14. Alex Márquez, Honda, +17,568

15. Jack Miller, Ducati, +17,687

16. Darryn Binder, Yamaha, +20,265

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +20,296

18. Michele Pirro, Ducati, +21,305

19. Remy Gardner, KTM, +30,548

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, +31,011

21. Raúl Fernández, KTM, +42,723

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Enea Bastianini, Ducati, 10 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 16 Runden zurück

– Pol Espargaró, Honda, 19 Runden zurück

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.

Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.