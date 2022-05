Franco Morbidelli (17.): «Es gab Verbesserungen»

Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli verpasste in Mugello die Punkteränge, dennoch beteuerte der MotoGP-Vizeweltmeister von 2020, dass er sehr wohl «interessante» Fortschritte gemacht habe.

Franco Morbidelli kam am Sonntag beim Italien-GP als 17. sogar hinter WithU-RNF-Yamaha-Pilot Darryn Binder ins Ziel, obwohl der Rookie einen Long-Lap-Penalty wegen unverantwortlicher Fahrweise im FP3 (Sturz während Gelbphase) zu verbüßen hatte. «Er ist stark gefahren – stärker als ich», stellte «Franky» nüchtern fest, als er auf seinen deutlich unerfahreneren Markenkollegen angesprochen wurde.

Während WM-Leader Fabio Quartararo auf der M1 trotz der Ducati-Übermacht auf der 1141 m langen Start-Ziel-Geraden in Mugello einen viel umjubelten zweiten Platz erkämpfte, schaffte es kein anderer Yamaha-Pilot in die Punkteränge. Morbidelli versicherte dennoch: «Es gab an diesem Wochenende interessante Verbesserungen. Ich war im FP3 nicht allzu weit weg von Fabio. Im Qualifying wählte ich die falschen Reifen», erklärte er seinen 23. Startplatz beim Italien-GP.

Der Vizeweltmeister von 2020 räumte aber auch ein: «Ich fahre noch nicht so, wie ich es müsste. Aber wie gesagt: Wir haben an diesem Wochenende Verbesserungen erzielt, in Barcelona müssen wir weitere Fortschritte machen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mugello © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Nach 23 Rennrunden lag Morbidelli im Ziel rund 20 Sekunden hinter dem Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) und seinem Teamkollegen Quartararo. «An diesem Rennwochenende hatten vor allem in den Trainings-Sessions alle Yamaha Mühe, ich war näher dran an der schnellsten. Auch der Rückstand am Ende des Rennens ist einer der geringsten, wenn nicht der geringste Rückstand in diesem Jahr. Es gab Verbesserungen, interessante Verbesserungen», bekräftige der dreifache MotoGP-Sieger gebetsmühlenartig. «Wir müssen weitermachen.»

Übrigens: Während Quartararo im Rennen der älteren Verkleidung treu blieb, setzte Morbidelli auf das neue Aero-Paket. «Die neue Verkleidung bietet weniger Downforce, aber ein bisschen mehr Speed auf den Geraden, was in der großen Gruppe nützlich war», erklärte der 27-jährige Italiener seine Entscheidung. «Es war aber kein großer Unterschied.»

Franky ist als entspannter Strahlemann bekannt. Er erscheint zwar noch immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu seinem Debrief, wirkt aber deutlich nachdenklicher. Von SPEEDWEEK.com zu seiner Gemütslage befragt, erklärte er: «Ich bin nicht zu entspannt, aber auch nicht zu deprimiert. Ich weiß, wo ich mich verbessern muss, und ich werde weiterhin arbeiten, um das zu schaffen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (29. Mai):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:18,923 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +0,635 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +1,983

4. Johann Zarco, Ducati, +2,590

5. Marco Bezzecchi, Ducati, +3,067

6. Luca Marini, Ducati, +3,875

7. Brad Binder, KTM, +4,067

8. Takaaki Nakagami, Honda, +10,944

9. Miguel Oliveira, KTM, +11,256

10. Marc Márquez, Honda, +11,800

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +12,916

12. Maverick Vinales, Aprilia, +12,917

13. Jorge Martin, Ducati, +17,240

14. Alex Márquez, Honda, +17,568

15. Jack Miller, Ducati, +17,687

16. Darryn Binder, Yamaha, +20,265

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +20,296

18. Michele Pirro, Ducati, +21,305

19. Remy Gardner, KTM, +30,548

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, +31,011

21. Raul Fernandez, KTM, +42,723

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Enea Bastianini, Ducati, 10 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 16 Runden zurück

– Pol Espargaró, Honda, 19 Runden zurück

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.



Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.