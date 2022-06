Sachsenring-GP: Wertvolle Tipps für Kurzentschlossene

Wegen der abwechslungsreichen Saison und der Tatsache, dass Stefan Bradl beim Heim-GP auf der Repsol-Honda von Marc Márquez fahren wird, entsteht ein Run auf die letzten Tickets für den Deutschland-GP.

Vor drei Jahren hat der GP von Deutschland auf dem Sachsenring erstmals vor fast ausverkauftem Haus stattgefunden. 2020 wurde der WM-Lauf vom ADAC wegen der Pandemie abgesagt, 2021 fand er als Geisterrennen ohne Publikum statt. Für den kommenden MotoGP-Event von 17. bis 19. Juni hat Veranstalter ADAC noch einige Angebote für kurz entschlossene Besucher und Fans, die wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten auf preiswerte Last-Minute-Angebote hoffen.

«Der Ticketverkauf läuft gut», ist beim ADAC in München zu hören. «Jedes GP-Rennwochenende bringt wieder einen Push. Es gibt noch Restplätze auf den Tribünen. Dass Stefan Bradl jetzt auf der Werks-Honda mitfahren wird, wird auch ein paar Fans zusätzlich anlocken.»

– Die Tribünen Rossi (T3/1 und T4) sind ausverkauft, ebenfalls T8 Motul (Anfahrt Karthalle).

– T3 Suzuki wurde jetzt nochmals ein kleines Kontingent in den Verkauf gegeben, das sind die letzten Plätze am Omega.

– Auf allen anderen Tribünen gibt es noch Restplätze, die Übersicht samt Preisen ist online zu finden.

– Für die KTM-Tribüne T9 biete KTM noch Fanpakete an. Erhältlich sind sie bei den Händlern oder online.

– Für Yamaha-Fans gibt Zusatztickets für eine eigene Yamaha-Fan Area bei T6 für 39 Euro. Dazu werden auch Getränke, Essensgutscheine und ein Fanpackage verteilt.

– Günstigste Tickets: Stehplatz Freitag zum Schnuppern 29 Euro, Samstag 59 Euro.

– Die Tickets Camping Village (in der Sachsenkurve) sind ausverkauft ebenso wie Boxengassenticket/Pitlane-Walk am Donnerstag.

– Parken auf Grossparkplatz P12 ist kostenlos, dann mit kostenlosen Shuttlebus zur Strecke. Sonderparkplatz P11 am AWG-Lager ist ausverkauft.

– Tickets wird man auch noch vor Ort an den Tageskassen kaufen können, sind ab Montag in der Rennwoche geöffnet.

– Camping: Auf dem Ankerberg gibt es noch Kapazitäten, alle anderen Plätze sind belegt.

Eine nette Ergänzung für Sparfüchse, die sich den Grand Prix nicht entgehen lassen wollen: In Deutschland gibt es seit 1. Juni das «9-Euro-Ticket» für Bus und Bahn. Somit können für € 9.- einen Monat lang alle Bus- und Zugverbindungen genutzt werden, außer Intercity und ICE. Damit können GP-Fans zu Beispiel von Nürnberg, Dresden, Leipzig oder Berlin etc. preiswert zum Sachsenring fahren. Vom Bahnhof in Hohenstein-Ernstthal marschiert man in 15 Minuten bis zum Haupteingang.

Den kompletten Zeitplan gibt es online, das umfangreiche Rahmenprogramm beginnt schon am 10. Juni.