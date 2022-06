Offiziell: Fabio Quartararo verlängert mit Yamaha

Die Yamaha Motor Co., Ltd. bestätigte vor dem Catalunya-GP mit großer Freude, dass MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo auch 2023 und 2024 ein Yamaha-Werksfahrer bleiben wird.

Einig waren sich das Yamaha-Management und Fabio Quartararos Manager Eric Mahé schon seit dem Jerez-GP, nun sind auch die Details geklärt und die Unterschriften gesetzt: Der 23-jährige Franzose verlängerte seinen Vertrag um zwei weitere Jahre.

«Wir sind sehr glücklich, dass wir eine Einigung mit Fabio erzielt haben und er 2023 und darüber hinaus mit dem Monster Energy Yamaha MotoGP Team weitermacht», verkündete Lin Jarvis am heutigen Donnerstag. «Wir holten Fabio im Vorjahr ins Werksteam. Wir wussten, dass er ein besonderes Talent ist, aber er übertraf unsere Erwartungen sogar noch. Man begegnet nicht oft einem Fahrer seines Kalibers. Er zeigte sein Talent und seinen Speed schon in den zwei Jahren im SRT-Kundenteam 2019 und 2020. Aber als er den Schritt ins Factory Team machte, konnten wir wirklich sehen, wie er als Fahrer reifte und stärker wurde.»

Auf drei Siege in den Petronas-Farben in der Saison 2020 ließ Quartararo im Vorjahr auf dem Weg zum Titelgewinn fünf weitere Siege folgen. In dieser Saison triumphierte er in Portimão, die WM-Tabelle führt er nach acht Grand Prix an.

«Diese Ergebnisse sind das Resultat einer starken Teamleistung vom Fahrer, seiner Crew, seinen Ingenieuren und allen Teammitgliedern, die mit einer positiven Herangehensweise zusammenarbeiten», so Jarvis. «Bei Fabio wissen wir, dass er immer 100 Prozent geben wird, und wir haben ihm versichert, dass Yamaha es genauso handhaben wird. Wir werden in künftige Entwicklungen investieren, damit wir noch für viele weitere Jahre um MotoGP-Titel kämpfen können», versprach der Managing Director von Yamaha Motor Racing.

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.



Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.