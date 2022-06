Enea Bastianini (Ducati/3.): Pace bereitet Sorgen

Ein Blick auf die kombinierte MotoGP-Zeitenliste sieht Enea Bastianini nach zwei Trainings-Sessions auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya als schnellste Ducati auf Platz 3. Der Gresini-Star hatte aber mehr erwartet.

Hinter zwei Aprilia führte Enea Bastianini am Freitag in Montmeló ein Ducati-Trio an, der Rückstand auf die Tagesbestzeit von Aleix Espargaró fiel mit fast einer halben Sekunde jedoch beträchtlich aus. «Die Grip-Verhältnisse sind schlimm, wir müssen uns aber anpassen», meinte die «Bestia» dazu.

«Für mich war es ein guter erster Tag, wir haben auf dem richtigen Fuß angefangen. Ich bin gut zurechtgekommen», kommentierte der dreifache Saisonsieger seinen dritten Platz.

Sorgen bereitet dem Gresini-Ducati-Pilot jedoch die Pace. «Am Nachmittag hatte ich mit dem harten Reifen etwas mehr Mühe. Ich hatte erwartet, schneller zu sein. Die ‚time attack‘ war dagegen recht gut, wir sind vorläufig im Q2», meinte er mit Blick auf die kombinierten Zeitenliste.

«Die Zeitenjagd ist im Moment nicht das Problem. Nur in Sachen Pace sind alle Fahrer schneller als ich. Ich hatte gehofft, etwas schneller zu sein», seufzte Bastianini. «Am Vormittag war ich schnell, aber am Nachmittag nicht. Wir werden für morgen also arbeiten müssen, es gilt noch einige Lücken zu schließen. Ich werde den Medium- und den Hard-Reifen vergleichen müssen», nahm sich der Italiener für FP4 vor.

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Rins, Suzuki, + 0,699

9. Quartararo, Yamaha, + 0,721

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 1,681

25. Gardner, KTM, + 1,928

MotoGP-Ergebnis FP1, Montmeló:

1. Rins, Suzuki, 1:40,101 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,195 sec

3. Morbidelli,Yamaha, + 0,594

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,607

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,632

6. Nakagami, Honda, + 0,767

7. Alex Márquez, Honda, + 0,771

8. Oliveira, KTM, + 0,800

9. Mir, Suzuki, + 0,806

10. Bastianini, Ducati, + 0,930

11. Zarco, Ducati, + 0,948

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,982

13. Quartararo, Yamaha, + 1,003

14. Bagnaia, Ducati, + 1,004

15. Brad Binder, KTM, + 1,056

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,113

17. Marini, Ducati, + 1,142

18. Miller, Ducati, + 1,179

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,212

20. Martin, Ducati, + 1,219

21. Gardner, KTM, + 1,229

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,357

23. Bradl, Honda, + 1,781

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,833

25. Pirro, Ducati, + 1,879