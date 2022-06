Pecco Bagnaia (4./Ducati) warnt: «Es ist gefährlich»

Pecco Bagnaia lässt an der Rennstrecke in Barcelona kein gutes Haar

Die meisten MotoGP-Piloten kritisierten nach dem ersten Trainingstag in Barcelona den Zustand der Rennstrecke. Besonders drastisch formulierte das Ducati-Werkspilot Pecco Bagnaia.

Es ist offensichtlich: Die Aprilia RS-GP hat der Konkurrenz bei schlechten Gripverhältnissen etwas voraus. Beim Meeting in Barcelona führen die Werkspiloten Aleix Espargaro und Maverick Vinales die kombinierte Zeitenliste vom Freitag an, die besten Ducati von Enea Bastianini und Pecco Bagnaia verlieren 0,5 sec auf die Tagesbestzeit von 1:39,402 min. In 1:39,950 min war der vierplatzierte Bagnaia exakt 0,548 sec langsamer.



«Aprilia ist bei solchen Verhältnissen sehr konkurrenzfähig, deshalb haben sie im Moment einen Vorteil. Ich bin noch nie mit einem Motorrad auf einer Rennstrecke mit so wenig Grip gefahren», ätzte der Italiener. «Als der Asphalt 2018 neu aufgebracht wurde, war er schwarz, heute ist er weiß. Vielleicht liegt es am Wetter, den vielen Track-Days oder an der Formel-1 – ich weiß es nicht.»

Der 25-Jährige gewann in diesem Jahr die Rennen in Jerez und Mugello, bei schwierigen Verhältnissen in Las Termas reichte es immerhin zu Platz 5. Barcelona ist damit aber nicht vergleichbar.



«Hier wird es jedes Jahr schlechter. Aber nicht ein wenig, sondern viel schlechter», kritisierte Pecco. «Es ist schwierig, schnell durch die Kurven zu kommen, und auch auf der Bremse. Das kann gefährlich werden! Im Moment ist es unmöglich, zu attackieren. Es geht einfach nicht, weil man bei allem aufpassen muss. Beim Bremsen, am Kurvenausgang, beim Gas geben. In den Kurven kann mich nicht Druck machen, weil es keinen Grip hat. Im Rennen werden wir strategisch vorgehen müssen, weil der Reifen schnell abbaut. Es wird hart und schwierig.»

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Rins, Suzuki, + 0,699

9. Quartararo, Yamaha, + 0,721

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 1,681

25. Gardner, KTM, + 1,928

MotoGP-Ergebnis FP2, Montmeló:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Quartararo, Yamaha, + 0,721

9. Rins, Suzuki, + 0,724

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 2,672

25. Gardner, KTM, + 2,884

MotoGP-Ergebnis FP1, Montmeló:

1. Rins, Suzuki, 1:40,101 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,195 sec

3. Morbidelli,Yamaha, + 0,594

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,607

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,632

6. Nakagami, Honda, + 0,767

7. Alex Márquez, Honda, + 0,771

8. Oliveira, KTM, + 0,800

9. Mir, Suzuki, + 0,806

10. Bastianini, Ducati, + 0,930

11. Zarco, Ducati, + 0,948

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,982

13. Quartararo, Yamaha, + 1,003

14. Bagnaia, Ducati, + 1,004

15. Brad Binder, KTM, + 1,056

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,113

17. Marini, Ducati, + 1,142

18. Miller, Ducati, + 1,179

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,212

20. Martin, Ducati, + 1,219

21. Gardner, KTM, + 1,229

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,357

23. Bradl, Honda, + 1,781

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,833

25. Pirro, Ducati, + 1,879

Moto3, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Guevara, GASGAS, 1:48,675 min

2. Holgado, KTM, + 0,195 sec

3. Foggia, Honda, + 0,287

4. Masia, KTM, + 0,303

5. Suzuki, Honda, + 0,392

6. Yamanaka, KTM, + 0,484

7. Migno, Honda, + 0,513

8. Toba, KTM, + 0,655

9. Garcia, GASGAS, + 0,687

10. Deniz Öncü, KTM, + 0,698

11. Ortolá, KTM, + 0,730

12. Tatay, CFMOTO, + 0,776

13. Muñoz, KTM, + 0,793

14. Riccardo Rossi, Honda, + 0,821

15. Fellon, Honda, + 0,936