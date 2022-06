Maverick Vinales (2./Aprilia) lauert auf seine Chance

Bei den ersten Meetings der MotoGP 2022 stand Maverick Vinales im Schatten seines Aprilia-Teamkollegen Aleix Espargaro. Am ersten Trainingstag in Barcelona glänzte aber auch der 27-Jährige mit starken Rundenzeiten.

Als Zweiter im ersten und zweiten Training sowie in der kombinierten Zeitenliste mit 0,3 sec Rückstand startete Aprilia-Pilot Maverick Vinales stark in sein Heimrennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Schneller war nur sein Teamkollege Aleix Espargaro.

«Ein sehr guter Tag», frohlockte ein sichtlich gut gelaunter Vinales. «Das ist das Ergebnis unserer Arbeit in Mugello und der Rennen davor. Das Gefühl auf dem Bike war von Beginn an ausgezeichnet. Ich konnte mich darauf konzentrieren, mich und das Bike auf die Rennstrecke abzustimmen. Am Vormittag konnte man leicht vom Motorrad purzeln. Im zweiten Training hatte der Asphalt dann ordentlichen Grip. Barcelona ist eine herausfordernde, aber auch gute Strecke, um mechanischen Grip zu finden.»

«Das Qualifying wird nicht einfach, weil man eine niedrige 1:39 min benötigt, um es in QP2 zu schaffen. Das wird nicht leicht, aber es ist machbar», ist der Spanier überzeugt. «Es ist aber auch erst der erste Trainingstag. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, der Grip wird sich weiter verbessern und alle werden sich steigern.»

Im FP2 steigerte sich Vinales um 0,6 sec auf eine 1:39,705 min.

«Heute haben wir uns mit der Linienwahl und der Race-Pace beschäftigt. Deshalb habe ich im ersten Trainings einen neuen Reifen verwendet, um ein Gefühl dazu bekommen. Am Nachmittag blieb ich bei diesem Reifen und spulte viele Runden ab, um den Verschleiß abschätzen zu können. Als ich dann den weichen Reifen montieren ließ, wurde die Rundenzeit deutlich schneller», berichtete der 27-Jährige. «Es ist schön, wenn man bei seinem Heimrennen konkurrenzfähig ist. Ich konzentriere mich nur auf mich selbst. Es ist wichtig, alles richtigzumachen: Auf der Strecke, mit meinem Bike und auch abseits der Strecke. Wir hatten in Mugello ein starkes Wochenende und Montmelo kann es auch werden – die kommenden Rennstrecken liegen mir. Es sind Chancen, einen Sieg einzufahren.«

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Rins, Suzuki, + 0,699

9. Quartararo, Yamaha, + 0,721

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 1,681

25. Gardner, KTM, + 1,928

MotoGP-Ergebnis FP1, Montmeló:

1. Rins, Suzuki, 1:40,101 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,195 sec

3. Morbidelli,Yamaha, + 0,594

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,607

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,632

6. Nakagami, Honda, + 0,767

7. Alex Márquez, Honda, + 0,771

8. Oliveira, KTM, + 0,800

9. Mir, Suzuki, + 0,806

10. Bastianini, Ducati, + 0,930

11. Zarco, Ducati, + 0,948

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,982

13. Quartararo, Yamaha, + 1,003

14. Bagnaia, Ducati, + 1,004

15. Brad Binder, KTM, + 1,056

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,113

17. Marini, Ducati, + 1,142

18. Miller, Ducati, + 1,179

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,212

20. Martin, Ducati, + 1,219

21. Gardner, KTM, + 1,229

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,357

23. Bradl, Honda, + 1,781

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,833

25. Pirro, Ducati, + 1,879

Moto3, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Guevara, GASGAS, 1:48,675 min

2. Holgado, KTM, + 0,195 sec

3. Foggia, Honda, + 0,287

4. Masia, KTM, + 0,303

5. Suzuki, Honda, + 0,392

6. Yamanaka, KTM, + 0,484

7. Migno, Honda, + 0,513

8. Toba, KTM, + 0,655

9. Garcia, GASGAS, + 0,687

10. Deniz Öncü, KTM, + 0,698

11. Ortolá, KTM, + 0,730

12. Tatay, CFMOTO, + 0,776

13. Muñoz, KTM, + 0,793

14. Riccardo Rossi, Honda, + 0,821

15. Fellon, Honda, + 0,936