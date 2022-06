Jorge Martin (5./Ducati): «Den Rest meines Lebens»

Pramac-Ducati-Fahrer Jorge Martin fuhr am Freitag beim MotoGP-Training in Barcelona auf den fünften Platz. Der Spanier wagte technisch einen Schritt zurück. Er landete damit einen Treffer. Das Gefühl zum Bike ist zurück.

Jorge Martin stürzte am Morgen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit seiner Ducati GP22. Der Spanier kam mit dem Schrecken davon, er setzte am Nachmittag im zweiten MotoGP-Training die fünftbeste Rundenzeit. Der Pramac-Fahrer verlor 0,587 Sekunden auf Aleix Espargaró (Aprilia) an der Spitze.

Die Freude über die Fortschritte konnte Martin nicht verleugnen. «Ein sehr guter Tag für mich. Mit der Rückkehr zur Standardgabel vom Saisonstart fühlte ich mich gleich deutlich komfortabler. Das Gefühl mit dem Bike war großartig, wie in den ersten Rennen», erklärte der 24-Jährige nach der Session. «Ich war sehr schnell und konstant unterwegs. Auch wenn ich am Morgen etwas übermütig geworden bin und stürzte. In den letzten Rennen hatte ich die Probleme auf der Bremse, denn ich konnte nicht wie Pecco oder Enea verzögern.»

«Ich habe die Rundenzeiten alleine gefahren», betonte der Ducati-Star, bevor er bemängelte: «Mit dem harten Hinterreifen war ich nicht so gut unterwegs. Aleix war stark auf dem Medium, Bezzecchi ebenso, wir sollten das also ausprobieren.»

Viele Fahrer klagten am Freitag über fehlenden Grip auf der 4,657 km langen Piste. Wie erging es dem Spanier? «Wir haben sehr wenig Grip, wahrscheinlich ist es die Strecke mit dem schlechtesten Grip. Ich wusste das bereits vorher, deswegen beschwere ich mich auch nicht. Aber der Grip ist wirklich ein Desaster», erklärte der WM-15.

Am Montag steht eine wichtige Operation auf dem Plan von Jorge Martin. Er lässt sich dabei an einem Nerv am rechten Arm behandeln. Machte sich das Problem im Training bemerkbar? «Meine Hand war im Training kein Problem für mich, es war alles super. Wenn ich mich aber nicht operieren lassen würde, wäre es am Sachsenring oder in Assen ein Problem», stellte er klar. «Die Hand fühlt sich so an, als würde sie einschlafen. Leider fühle ich dann nichts mehr und kann nicht fahren. Wir werden die OP durchziehen, dann kommt es den Rest meines Lebens nicht wieder.»

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Rins, Suzuki, + 0,699

9. Quartararo, Yamaha, + 0,721

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 1,681

25. Gardner, KTM, + 1,928

MotoGP-Ergebnis FP2, Montmeló:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Quartararo, Yamaha, + 0,721

9. Rins, Suzuki, + 0,724

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 2,672

25. Gardner, KTM, + 2,884

MotoGP-Ergebnis FP1, Montmeló:

1. Rins, Suzuki, 1:40,101 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,195 sec

3. Morbidelli,Yamaha, + 0,594

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,607

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,632

6. Nakagami, Honda, + 0,767

7. Alex Márquez, Honda, + 0,771

8. Oliveira, KTM, + 0,800

9. Mir, Suzuki, + 0,806

10. Bastianini, Ducati, + 0,930

11. Zarco, Ducati, + 0,948

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,982

13. Quartararo, Yamaha, + 1,003

14. Bagnaia, Ducati, + 1,004

15. Brad Binder, KTM, + 1,056

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,113

17. Marini, Ducati, + 1,142

18. Miller, Ducati, + 1,179

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,212

20. Martin, Ducati, + 1,219

21. Gardner, KTM, + 1,229

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,357

23. Bradl, Honda, + 1,781

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,833

25. Pirro, Ducati, + 1,879