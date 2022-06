Darryn Binder (12./Yamaha): «Ich war leichte Beute»

Darryn Binder sammelte in Montmeló zum zweiten Mal in dieser Saison WM-Punkte

Zwischenzeitlich auf Platz 10 liegend beeindruckte MotoGP-Neuling Darryn Binder in Montmeló und besiegte am Ende Markenkollege Franco Morbidelli. Reifenprobleme verhinderten eine bessere Platzierung des Yamaha-Piloten.

Im Rennen in Montmeló zeigte Darryn Binder aus dem WithU Yamaha RNF MotoGP Team erneut bemerkenswerte Vorstellung. Nachdem er in Mugello als 16. knapp die Punkteränge verpasst hatte, sammelte er bei seinem neuen MotoGP-Auftritt auf dem «Circuit Barcelona-Catalunya» zum zweiten Mal in dieser Saison WM-Punkte.

Von Startplatz 23 hatte sich der Südafrikaner innerhalb der ersten Runde bereits auf Position 14 vorgearbeitet. Sieben Runden später lag der 24-Jährige schon an zehnter Stelle und kämpfte gegen die beiden Honda-Asse Alex Márquez und Pol Espargaró. «Das Rennen verlief im Vergleich zu Mugello komplett anders. In Mugello musste ich jede Runde das Maximum geben. Hier habe ich am Anfang gepusht und war gegen Rennende nur noch leichte Beute, die versucht hat, ins Ziel zu kommen und die Reifen zu schonen», schilderte Binder im Anschluss an das 24-Runden-Rennen.

Mit seiner Yamaha M1 kommt der jüngere Bruder von KTM-Werksfahrer Brad Binder immer besser zurecht. Der Grund hierfür: «In Mugello haben wir das Set-up vom Bike komplett verändert, indem wir das Gewicht mehr aufs Vorderrad verlagert haben. Mein Fahrstil basiert stark auf dem Vertrauen ins Vorderrad, weshalb der Schritt für mich sehr wichtig war.»

Das Rennen beendete Binder 32,881 sec hinter Markenkollege Fabio Quartararo an zwölfter Stelle und lies damit Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli hinter sich. «Hinter Franco und damit hinter einer anderen Yamaha zu fahren, war eine wichtige Erfahrung, durch die ich viel gelernt habe. Wir hatten einen schönen Kampf und am Ende konnte ich ihn schlagen.»

Binder erlebt bislang keinen einfachen Einstand in der Königsklasse. Sein direkter Aufstieg aus der Moto3 wurde zeitweise heftig kritisiert, da der Südafrikaner in der kleinsten Klasse für seine ungestüme Fahrweise bekannt war. Nach neun Rennen liegt Binder mit zehn WM-Punkten an 20. Stelle. Damit ist er hinter Marco Bezzecchi (Mooney VR 46 Team) zweitbester Klassenneuling und lässt aktuell Fahrer wie Moto2-Weltmeister Remy Gardner hinter sich.

«Ich wusste, dass der Aufstieg von der Moto3-Klasse in die MotoGP schwer wird. Doch ich habe einige Leute überrascht. Ich brauche weiterhin Zeit, aber ich werde von Rennen zu Rennen besser. Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern es gewinnt derjenige, der die Reifen am besten versteht. Und das muss ich noch lernen, aber unsere Schritte gehen in die richtige Richtung. Ich habe Spaß auf dem Motorrad und lebe meinen Traum», rechtfertigte Binder seinen Aufstieg.

MotoGP-Ergebnis, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 24 Rdn in 40:29,360 min

2. Martin, Ducati, + 6,473 sec

3. Zarco, Ducati, + 8,385

4. Mir, Suzuki, + 11,481

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 14,395

6. Marini, Ducati, + 15,430

7. Viñales, Aprilia, + 15,975

8. Brad Binder, KTM, + 21,436

9. Oliveira, KTM, + 26,800

10. Alex Márquez, Honda, + 30,460

11. Gardner, KTM, + 32,443

12. Darryn Binder, Yamaha, + 32,881

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,168

14. Miller, Ducati, + 34,693

15. Fernández, KTM, + 37,844

16. Pirro, Ducati, + 44,533

17. Pol Espargaró, Honda, + 46,199

– Dovizioso, Yamaha, 7 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 16 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 17 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 19 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 23 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 1. Runde nicht beendet

– Nakagami, Honda, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.