Maverick Viñales: Radikale Verkleidung an der Aprilia

Die optisch spannendste Neuheit des Montag-Tests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya lieferte Aprilia mit einer neu geformten Seitenverkleidung. Maverick Viñales zeigte sich mit seinem Tag zufrieden.

In Noale tüfteln die Designer weiter an neuen Aerodynamik-Lösungen: Nach dem Spoiler am Heck, der erstmals beim Wildcard-Einsatz von Testfahrer Lorenzo Savadori in Mugello präsentiert wurde, überraschte Aprilia beim Montag-Test in Montmeló mit einer radikalen Seitenverkleidung – unter breiter und mit einer deutlichen Kante auf halber Höhe. Sowohl Aleix Espargaró also auch Maverick Viñales testeten diese neue Variante im Laufe des Tages. Espargaró wurde zudem mit dem Heckflügel gesehen, Viñales bekam ein leicht verändertes Chassis.

«Wir haben ein paar Dinge ausprobiert und insgesamt war es ein sehr positiver Test», berichtete Viñales bei motogp.com. «Wir haben auch Dinge am Set-up ausprobiert, um mit meinem Fahrstil Verbesserungen zu erzielen. Wir waren auf die letzte Phase des Bremsvorgangs konzentriert, denn dort müssen wir uns verbessern. Ich glaube, das ist uns gelungen. Wir beenden diesen Test also zufrieden und motiviert.»

Auf die Seitenverkleidung, die alle Blicke auf sich gezogen hatte, wollte der 27-jährige Spanier im Interview freilich nicht weiter eingehen. Auch beim Thema Chassis habe man sich noch «keine klare Vorstellung» machen können. Zunächst müssten die Daten ausgewertet werden.

Neben den von außen klar ersichtlichen Neuheiten testeten die Aprilia-Werksfahrer auch einen überarbeiteten Motor. Laut Technical Director Romano Albesiano, übrigens Aerodynamiker von Beruf, soll dieses Upgrade beim Österreich-GP vom 19. bis 21. August erstmals zum Einsatz kommen.

Ergebnis MotoGP-Test, Barcelona (6. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 1:39,447 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:39,451

3. Zarco, Ducati, 1:39,500

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,558

5. Pol Espargaró, Honda, 1:39, 688

6. Miller, Ducati, 1:39,742

7. Viñales, Aprilia, 1:39,780

8. Morbidelli, Yamaha, 1:39,795

9. Bastianini, Ducati, 1:39,844

10. Di Giannantonio, Ducati, 1:39,963

11. Brad Binder, KTM, 1:39,998

12. Joan Mir, Suzuki, 1:40,027

13. Marini, Ducati, 1:40,047

14. Oliveira, KTM, 1:40,088

15. Gardner, KTM, 1:40,197

16. Alex Márquez, Honda, 1:40,335

17. Bradl, Honda, 1:40,474

18. Pirro, Ducati, 1:40,610

19. Dovizioso, Yamaha, 1:40,627

20. Darryn Binder, Yamaha, 1:40,746

21. Bezzecchi, Ducati, 1:40,765

22. Fernandez, KTM, 1:41,144