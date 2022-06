Raul Fernandez (KTM): «Bike ist wirklich kompliziert» 08.06.2022 - 18:36 Von Tim Althof

© KTM Raul Fernandez vor Andrea Dovizioso und Franco Morbidelli (beide Yamaha)

Tech3-KTM-Fahrer Raul Fernandez fuhr am Sonntag in Barcelona erstmals in einem MotoGP-Rennen in die Punkte. Am Tag darauf testete er verschiedene Einstellungen an der RC16, dabei gelangen ihm Fortschritte.