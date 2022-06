World Ducati Week: GP-Stars gegen SBK-Kämpfer 09.06.2022 - 11:11 Von Tim Althof

© Ducati Pecco Bagnaia freut sich auf die World Ducati Week

Am vierten Juli-Wochenende werden auf dem Misano World Circuit die besten Ducati-Piloten der Welt zu bewundern sein. Im «Race of Champions» treten Bagnaia und Co. gegen Bautista und Co. auf Ducati-Sportmotorrädern an.