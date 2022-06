Vorfreude auf SaRi: Sonntag zu 95 Prozent ausverkauft

Der Countdown läuft: Mit der MotoGP-WM auf dem Sachsenring steht die publikumsstärkste Sportveranstaltung Deutschlands unmittelbar bevor. Die Vorzeichen sind vielversprechend.

Neben Moto2-Ass Marcel Schrötter, der von seinem zweiten Podestplatz beim Heimrennen träumt, wird mit Márquez-Ersatz Stefan Bradl an diesem Wochenende auch in der Königsklasse MotoGP ein deutscher Vertreter im Einsatz sein. Außerdem präsentiert sich im Rahmenprogramm der Nachwuchs im Red Bull MotoGP Rookies Cup und im Northern Talent Cup.

Vor drei Jahren hat der GP von Deutschland auf dem Sachsenring erstmals vor fast ausverkauftem Haus stattgefunden. 2020 wurde der WM-Lauf vom ADAC wegen der Pandemie abgesagt, 2021 fand er als Geisterrennen ohne Publikum statt. Für den kommenden MotoGP-Event von 17. bis 19. Juni rechnen die Veranstalter nun mit einem wahren Fest und Riesenstimmung.

«Der Ticketverkauf läuft weiter bestens. Weit über 95 Prozent der Tribünentickets für den Sonntag sind ausverkauft, es gibt mittlerweile nur noch ganz wenig Resttickets», erklärte ein ADAC-Sprecher. «Wir rechnen mit mehr Besuchern als 2019.»

Zur Erinnerung: Im Jahr 2019 fanden an den drei Tagen 201.162 Fans den Weg zum Sachsenring. Der Deutschland-GP landete somit vor Corona in der Parade der MotoGP-Publikums-Hits auf Rang 3. Nur in Le Mans (206.000) und in Thailand (226.000) wurde diese Zahl getoppt.

Nennenswerte freie Tribünenplätze für den diesjährigen Renntag gibt es nur noch auf T6 Yamaha, T7 Honda (beide an der Abfahrt zur Karthallenkurve) und T13 Dekra (Sachsenkurve).

Stehplätze für den Sonntag sind natürlich noch verfügbar. Tipp: Zum Schnuppern bietet sich ein Stehplatz Freitag für 29 Euro oder am Samstag für 59 Euro an.

Tickets sind weiter unter adac.de/motogp sowie telefonisch unter 03723/8099111 oder per Mail (info@sachsenring-event.de) erhältlich. Der Onlinekauf mit Handyticket oder Ticket zum Ausdrucken ist bis zum Rennstart der MotoGP am Sonntag möglich.

Vor Ort sind Tickets an den Tageskassen am Parkplatz P11 und neben dem Haupteingang Goldbachstraße erhältlich. Die Tageskassen sind in der Rennwoche von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6 bis 14 Uhr.

Bereits erworbene Tickets für den Motorrad Grand Prix 2020 und 2021 behalten für das anstehende Rennwochenende ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Die wichtigsten Informationen für GP-Besucher im Überblick:

Anreise und Parken

MotoGP-Fans, die aus Süden, Osten oder Norden an den Sachsenring reisen, können den kostenlosen Parkplatz P12 über die Autobahn A72 anfahren. Über die Ausfahrt Stollberg-West und die Bundesstraße B180 gelangen sie direkt zum Parkplatz. Zuschauer aus westlicher Richtung können die Ausfahrt Wüstenbrand auf der Autobahn A4 nutzen. Anfahrtspläne stehen online unter adac.de/motogp zur Verfügung.

Vom Parkplatz P12 pendeln von Freitag bis Sonntag in regelmäßigen Abständen ab 5:00 Uhr kostenlose Shuttlebusse zum Sachsenring. Der Sonderparkplatz P11 lässt sich am besten über die A72-Ausfahrt Stollberg-West oder über die Ausfahrt Hohenstein-Ernstthal erreichen.

Zug

In Deutschland gibt es seit 1. Juni das «9-Euro-Ticket» für Bus und Bahn. Somit können für € 9.- einen Monat lang alle Bus- und Zugverbindungen genutzt werden, außer Intercity und ICE. Damit können GP-Fans zu Beispiel von Nürnberg, Dresden, Leipzig oder Berlin etc. preiswert zum Sachsenring fahren. Vom Bahnhof in Hohenstein-Ernstthal marschiert man in 15 Minuten bis zum Haupteingang.

Camping

Campingmöglichkeiten stehen noch auf dem Ankerberg (ankerberg-festival.de) zur Verfügung, alle alle anderen Plätze sind belegt.

Corona-Auflagen

Derzeit bestehen keine Corona-Auflagen zum Betreten des Veranstaltungsgeländes.

Eventprogramm

Vom Charity-Lauf am Mittwoch bis zum Red Bull Rennzirkus, dem Ankerberg-Festival und den Events in der Karthalle ist das Eventprogramm am Sachsenring gewohnt vielfältig und abwechslungsreich.

Eine Übersicht über das gesamte Veranstaltungsprogramm steht unter adac.de/motogp in der Rubrik Rahmenprogramm zur Verfügung. Der Eintritt zu den Events ist für Ticketinhaber gratis.

Fundbüro und Info-Hotline

Das Fundbüro befindet sich in der Wüstenbrander Straße 8, ist telefonisch unter 03723/4411270 erreichbar und durchgängig besetzt.

Bei Fragen rund um den Motorrad Grand Prix steht Fans die Info-Hotline unter 03723/8099111 oder 0176/66556526 täglich zwischen 8 und 19 Uhr zur Verfügung.

Servicepunkte

Für Rückfragen zu Tickets oder für den Kauf von Tickets für Rollstuhlfahrer/Personen mit Behinderung sind an den Tageskassen am Parkplatz P11 und am Haupteingang Goldbachstraße Servicepunkte eingerichtet. Die Öffnungszeiten sind am Freitag und Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6 bis 14 Uhr.

Plastiktickets

Fans haben neben dem Haupteingang Goldbachstraße die Möglichkeit, gegen eine Gebühr von 5 Euro ihre Papiertickets in Plastiktickets umzutauschen. Die Tickets können am Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr, am Freitag und Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6 bis 14 Uhr umgetauscht werden.

Weitere Informationen finden sich auf adac.de/motogp. Den Zeitplan zum MotoGP-Spektakel auf dem Sachsenring gibt es auf SPEEDWEEK.com.