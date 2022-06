Pecco Bagnaia muss aufholen: «Es wird nicht einfach»

Mit einer ordentlichen Portion Motivation im Gepäck reist Pecco Bagnaia zum Sachsenring, wo am Wochenende der Deutschland-GP ansteht. Vorrangiges Ziel für den Ducati-Star: Punkte gutmachen auf Fabio Quartararo (Yamaha).

Für das Ducati-Werksteam und Francesco Bagnaia war das letzte MotoGP-Rennen in Barcelona nicht leicht zu verdauen. Obwohl der Italiener stark unterwegs war, endete der GP von Katalonien für ihn bereits in der ersten Kurve. Nachdem Taka Nakagami die Kontrolle über seine Honda verloren hatte, nahm er auch noch Alex Rins (Suzuki) und Bagnaia aus dem Rennen.

In der MotoGP-Gesamtwertung liegt Bagnaia nach neun von 20 Rennen nur noch auf Platz 5. Die Statistik des Italieners auf dem 3,6 km kurzen Sachsenring ist bisher nicht besonders hervorragend. In seinem Rookie-Jahr in der «premier class» 2019 kam er auf Platz 17 ins Ziel, im letzten Jahr wurde er mit der Ducati-Werksmaschine Fünfter beim Deutschland-GP. 2020 fiel das Rennen wegen der Corona-Pandemie aus.

«Das Rennen in Deutschland und die Dutch TT in der nächsten Woche werden zwei sehr wichtige Events für uns sein. Nach dem Ausfall in Barcelona liegen wir nun 66 Punkte hinter Quartararo», zählte Bagnaia vor dem Sachsenring-Wochenende auf. «Es wird nicht einfach werden, das wieder aufzuholen, aber ich werde versuchen, den Rückstand vor der Sommerpause etwas zu verkleinern.»

Hatte der 25-Jährige zur Saisonhälfte mit Yamaha und Quartararo an der Spitze gerechnet? «Aktuell sind Fabio und Yamaha sehr stark», gab Bagnaia zu. «Dennoch werden wir hart arbeiten, um am Sonntag das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.» In der Marken-WM liegt Ducati 55 Punkte vor Yamaha auf Platz 1, in der Team-Wertung ist das Ducati Lenovo Team mit Bagnaia und Jack Miller Dritter.

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.