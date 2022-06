Fabio Quartararo (7.): «Hoffentlich wie Barcelona»

Fünf Ducati und eine Aprilia lagen auf dem Sachsenring am Freitag vor Yamaha-Star Fabio Quartararo. Der überlegene Sieger des Katalonien-GP hofft auf eine Steigerung am Samstag.

Mit dem harten Hinterreifen hatte Fabio Quartararo am Freitagnachmittag kein gutes Gefühl. «Als ich auf den Soft gewechselt habe, war der Unterschied viel zu groß und die ‚time attack‘ hätte dann etwas besser sein können», kommentierte er seinen siebten Platz nach FP2.

Vor ihm liegen in den Top-6 gleich fünf Ducati und der WM-Zweite Aleix Espargaró auf der Aprilia RS-GP. Wie sieht sich dir Yamaha-Star im Vergleich dazu? «Im Vergleich zu ihnen sind wir langsamer», stellte er trocken fest. «Wenn man sich aber den Freitag in Barcelona anschaut, waren wir dort auch langsamer. Mein Eindruck ist, dass sie bei niedrigem Grip-Level viel weniger Mühe haben, während wir viel bei diesen Verhältnissen viel mehr Mühe haben. Wenn die Strecke mehr Grip bietet, verfügen wir über ein ähnliches Grip-Level. Bietet die Piste wenig Grip, sind sie super fast – wir sehen es ja, mit fünf Ducati und einer Aprilia in den Top-6. Beide sind sehr schnell.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende am Sachsenring © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Das Bike von Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

Die Temperaturen sollen am Wochenende noch höher liegen, besorgt das den Titelverteidiger? «Mal sehen», erwiderte Quartararo. «Am Samstag würde ich gerne bei heißen Bedingungen mehr Runden auf dem Medium fahren, um zu sehen, wie die Performance und der Drop des Reifens ausfallen. Ich muss aber auch die Performance des harten Hinterreifens verstehen. Das wird wichtig zu wissen, denn meine Pace auf alten Hard-Reifen ist nicht so schlecht, ich konnte konstant 1:21,6 min fahren. Uns fehlt aber diese halbe Sekunde zu Beginn, von der ich nicht weiß, wie wir sie finden können. Denn der Grip niedrig. Wir müssen uns verbessern.»

Zur Reifenfrage für das 30-Runden-Rennen erklärte der Sieger des Catalunya-GP: «Ich würde das Rennen gerne mit dem Hard fahren, wir müssen nur diese Performance in den ersten Runden und ein bisschen mehr Grip finden. Hoffentlich ist es morgen wie in Barcelona, als wir am zweiten Tag auf Anhieb mehr Grip hatten und es besser war. Das erwarte ich und ich hoffe, dass sich die Gripverhältnisse auf der Strecke morgen verbessern.»

Im FP1 spulte Quartararo noch 24 Runden mit dem Medium-Hinterreifen ab. «Das war nicht so schlecht. Aber die Sache ist: Vielleicht bietet der Medium eine bessere Performance, aber danach lässt er stärker nach. Wir müssen eine Lösung finden», betonte er.

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:20,018 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Miller, Ducati, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,201

5. Zarco, Ducati, + 0,246

6. Martin, Ducati, + 0,257

7. Quartararo, Yamaha, + 0,381

8. Vinales, Aprilia, + 0,460

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,527

10. Mir, Suzuki, + 0,556

11. Rins, Suzuki, + 0,573

12. Nakagami, Honda, + 0,598

13. Bastianini, Ducati, + 0,729

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,798

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,838

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,848

17. Oliveira, KTM, + 0,897

18. Alex Márquez, Honda, + 1,035

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,095

20. Bradl, Honda, + 1,099

21. Brad Binder, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,185

23. Dovizioso, Yamaha, + 1,712

24. Fernández, KTM, + 1,802

MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring (17. Juni):

1. Miller, Ducati, 1:21,479 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,078

4. Zarco, Ducati, + 0,176

5. Nakagami, Honda, + 0,181

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,186

7. Marini, Ducati, + 0,192

8. Dovizioso, Yamaha, + 0,251

9. Martin, Ducati, + 0,256

10. Alex Márquez, Honda, + 0,293

11. Viñales, Aprilia, + 0,334

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,343

13. Mir, Suzuki, + 0,366

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,460

15. Brad Binder, KTM, + 0,465

16. Bastianini, Ducati, + 0,578

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,673

18. Oliveira, KTM, + 0,758

19. Rins, Suzuki, + 0,772

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,996

21. Gardner, KTM, + 1,119

22. Bradl, Honda, + 1,175

23. Fernández, KTM, + 1,328

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,517