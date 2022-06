Brad Binder (21./KTM): «Können wir uns nicht leisten» 18.06.2022 - 00:04 Von Tim Althof

© Gold & Goose Brad Binder (KTM) mit Problemen am Freitag

Kein besonders vielversprechender Start in den Deutschland-GP für Brad Binder. Der KTM-Werksfahrer hatte am Freitag mit Problemen an seinem Bike zu kämpfen. Am Ende landete er nicht in den Top-20 der MotoGP-Klasse.