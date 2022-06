Massimo Rivola (Aprilia): «Die Devices sind sinnlos»

Aprilia-Renndirektor Massimo Rivola freute sich nach dem deutschen WM-Lauf über 13 wichtige Punkte von Aleix Espargaró. Er wetterte aber über die Rear Ride Height Devices, denn bei Viñales machte es schlapp.

Aprilia kämpfte beim Deutschland-GP heute noch in der 15. von 30 Runden auf den Plätzen 3 und 4 mit Aleix Espargaró und Maverick Viñales, doch dann hatte Viñales zuerst einen Rutscher und fiel in der 19. Runde auf Platz 10 zurück. Er musste dann seine Aprilia RS-GP 22 an der Box abstellen: Das mechanische Rear Ride Height Device hatte den Geist aufgegeben, ein Gebrechen, das in der Saison 2022 keinen Seltenheitswert mehr hat.

Massimo Rivola, der erfolgreiche Aprilia-Renndirektor regte sich nach diesem Vorfall über dieses Vorrichtung auf, die von Suzuki, Yamaha, KTM Honda und Aprilia als wenige sinnvoll erachtet wird. Nur Ducati hängt an diesem Device, nachdem zumindest das Front Ride Height Device für 2023 verboten wurde.

«Diese Devices kosten nur Geld, sie bringen dem Sport nichts und tragen auch nichts zur Show bei», schimpfte Rivola im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich stehe bei diesem Thema klar an der Seite von KTM.»

Denn KTM-Techniker Ing. Sebastian Risse hatte diese Devices als Steinzeittechnik bezeichnet. Und KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer erklärte: «Wir bauen kein Front Device wie Ducati. Wir konzentrieren uns lieber darauf, schon 2026 statt 2027 mit 100 Prozent Bio Fuel zu fahren.»

«Wir wollen die MotoGP-Show nicht mit diesen Devices machen. Ich bin wirklich zornig auf diese Systeme, dieses Thema ist ärgerlich», ergänzte Rivola. «Aber sonst ist das Resümee nach diesem WM-Lauf hier recht anständig. Aleix ist auf Platz 4 gelandet, obwohl sein Vorderreifen nach zwei Runden zerstört war. Aber sein Ergebnis ist okay, das sind 13 wichtige Punkte für die Meisterschaft. Es war sinnvoll, dass er gescheit agiert und das WM-Klassement im Auge behalten hat.»

«Aber ich bin dermassen enttäuscht von dem, was Maverick passiert ist. Es war so ein schönes Gefühl, Maverick wieder richtig in Rennlaune zu erleben», setzte Rivola fort.

Aprilia möchte am liebsten auch das Rear Ride Height Device verbieten lassen. «Denn es bringt unserem Sport nichts und ist auch für die Serienentwicklung nicht sinnvoll. Im Grunde ist es eine fantastische Idee, aber die Verwirklichung auf mechanische Art macht keinen Sinn. Das ist Mist. Aber die Vorschriften erlauben uns keine elektronische Suspension. Und selbst bei ihr würde ich vorziehen, wenn sie uns in der MotoGP erspart bleibt, weil diese Systeme bei den Production-Bikes keine Zukunft haben.»

Doch die Rear Ride Height Devices sind momentan im Reglement bis Ende 2026 erlaubt. «Ja, außer wenn alle sechs Hersteller einem Verbot zustimmen», betont Rivola. Aber ich bezweifle, dass Ducati dieses System verbannen will.»

MotoGP-Ergebnis, Sachsenring (19. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 30 Rdn. in 41:12,816 min

2. Zarco, Ducati, + 4,939 sec

3. Miller, Ducati, + 8,372

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,113

5. Marini, Ducati, + 11,679

6. Martin, Ducati, + 13,164

7. Brad Binder, KTM, + 15,405

8. Di Giannantonio, Ducati, + 15,851

9. Oliveira, KTM, + 19,740

10. Bastianini, Ducati, + 21,611

11. Bezzecchi, Ducati, + 23,175

12. Fernandez, KTM, + 26,548

13. Morbidelli, Yamaha, + 29,014

14. Dovizioso, Yamaha, + 30,680

15. Gardner, KTM, + 30,812

16. Bradl, Honda, + 52,040

MotoGP-Fahrer-WM nach 10 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 138. 3. Zarco 111. 4. Bastianini 100. 5. Brad Binder 82. 6. Bagnaia 81. 7. Miller 81. 8. Rins 69. 9. Mir 69. 10. Oliveira 64. 11. Martin 61. 12. Marc Máruqez 60. 13. Marini 52. 14. Vinales 46. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 35. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 16. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 221 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 139. 4. KTM 110. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 197 Punkte. 2. Aprilia Racing 184. 3. Prima Pramac Racing 172. 4. Ducati Lenovo Team 162. 5. Red Bull KTM Factory 146. 6. Suzuki Ecstar 138. 7. Gresini Racing 116. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 87. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.