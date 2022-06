Jorge Martin (Ducati/6.): «Immer ein Kompromiss»

Jorge Martin machte beim Liqui Moly-Deutschland-GP der Reifenverschleiß zu schaffen. Nach dem 30-Runden-Rennen lies das Pramac-Ducati-Ass verlauten, dass er unter anderen Voraussetzungen ums Podest hätte kämpfen können.

Jorge Martin war am Samstag im Qualifying des Liqui Moly-Deuschland-GP keine optimale Runde gelungen, weshalb der Pramac-Ducati-Fahrer von Startposition 8 ins Rennen gehen musste. Da das Überholen auf dem engen und 3,6 km kurzen Sachsenring besonders schwierig ist, machte sich der Spanier wenig Hoffnungen auf eine Top-Platzierung.

«Ich ärgere mich über meine zwei Fehler im Qualifying. Ich denke, wenn ich aus einer der ersten beiden Reihen gestartet wäre, hätte ich auf dem Podium gestanden. Aber nach der ersten Runde war ich Zehnter, da waren meine Chancen auf einen Podestplatz schon verschwunden», offenbarte ein gefrusteter Martin.

Schon am Samstag hatte der 24-Jährige betont, dass im Rennen vor allem der schonende Umgang mit den Reifen der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Sein Plan ging jedoch nicht ganz auf: «Ich habe zwar versucht, am Anfang meine Reifen zu schonen, dennoch hatte ich am Ende keinen Grip mehr. Deshalb konnte ich mich zum Schluss auch nicht mehr gegen Luca Marini verteidigen», erklärte Martin, der das Rennen 13,164 Sekunden hinter Rennsieger Fabio Quartararo (Yamaha) als Sechster beendete.

Markenkollege Fabio Di Giannantonio hielt sich im ersten Renndrittel auf Position 5, bevor er von Martin überholt wurde. «Di Giannantonio war zu Beginn schneller, ist dann aber aufgrund des nachlassenden Reifens eingebrochen. Ich hatte jedoch Probleme, ihn zu überholen, da ich meine Reifen schonen musste. Es ist immer ein Kompromiss. Es ist erst mein zweites Jahr in der MotoGP-Klasse, im richtigen Umgang mit den Reifen habe ich noch viel zu lernen», analysierte der WM-Elfte.

MotoGP-Ergebnis, Sachsenring (19. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 30 Rdn. in 41:12,816 min

2. Zarco, Ducati, + 4,939 sec

3. Miller, Ducati, + 8,372

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,113

5. Marini, Ducati, + 11,679

6. Martin, Ducati, + 13,164

7. Brad Binder, KTM, + 15,405

8. Di Giannantonio, Ducati, + 15,851

9. Oliveira, KTM, + 19,740

10. Bastianini, Ducati, + 21,611

11. Bezzecchi, Ducati, + 23,175

12. Fernandez, KTM, + 26,548

13. Morbidelli, Yamaha, + 29,014

14. Dovizioso, Yamaha, + 30,680

15. Gardner, KTM, + 30,812

16. Bradl, Honda, + 52,040

MotoGP-Fahrer-WM nach 10 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 138. 3. Zarco 111. 4. Bastianini 100. 5. Brad Binder 82. 6. Bagnaia 81. 7. Miller 81. 8. Rins 69. 9. Mir 69. 10. Oliveira 64. 11. Martin 61. 12. Marc Márquez 60. 13. Marini 52. 14. Vinales 46. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 35. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 16. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 221 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 139. 4. KTM 110. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 197 Punkte. 2. Aprilia Racing 184. 3. Prima Pramac Racing 172. 4. Ducati Lenovo Team 162. 5. Red Bull KTM Factory 146. 6. Suzuki Ecstar 138. 7. Gresini Racing 116. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 87. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.