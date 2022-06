Bagnaia patzt am Sachsenring bei Quartararo-Erfolg 19.06.2022 - 15:07 Von Tim Althof

© Gold & Goose Der Moment des Rennens: Bagnaia stürzt, Quartararo fährt vorne davon © Gold & Goose Der strahlende Sieger: Erstmals gewann Fabio auf einem Kurs gegen den Uhrzeigersinn

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo ist der neue Star am Sachsenring. Der Franzose gewann das Rennen in Deutschland in beeindruckender Manier vor Johann Zarco und Jack Miller. Polesetter Francesco Bagnaia patzte früh.