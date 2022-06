Zeitplan 91. Dutch TT: Die MotoGP-Stars in Assen

Auch in Assen wird am Wochenende ein volles Haus erwartet

Am kommenden Wochenende findet in der «Kathedrale des Motorsports» die legendäre Dutch TT statt. Auf der Rennstrecke in Assen treffen sich die MotoGP-Stars ein letztes Mal, bevor es in die Sommerpause geht.

Wer kann Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo schlagen? Die große Frage im MotoGP-Fahrerlager nach dem Grand Prix von Deutschland am vergangenen Wochenende. Der Franzose siegte auf dem Sachsenring mit großem Vorsprung, sein dritter Sieg in der Saison 2022. Vor dem elften Rennen des Jahres auf dem TT Circuit in Assen liegt «El Diablo» bereits 34 Punkte vor Aleix Espargaró (Aprilia) an der Spitze der Gesamtwertung.

Wird Pecco Bagnaia (Ducati) nach drei Stürzen in den letzten vier Rennen zurück zur gewohnten Konstanz finden? Der Italiener gehört ohne Zweifel zu den schnellsten Piloten in der «premier class», auch seine GP22 ist extrem leistungsstark. Johann Zarco und Jack Miller erreichten in der Vorwoche auf demselben Bike das Podium.

Der WM-Zweite Aleix Espargaró möchte nach zwei Rennen ohne Podestplatz wieder in die Top-3 fahren. Der Aprilia-Werksfahrer fährt 2022 seine stärkste Saison in der Weltmeisterschaft. Auch Teamkollege Maverick Viñales war zuletzt sehr schnell auf der RS-GP unterwegs.

KTM erzielte am Sachsenring mit Brad Binder Platz 7, was geht auf dem 4,542 km langen Kurs in den Niederlanden? Auch Honda und Suzuki müssen wieder Boden gut machen. Beide Hersteller verpassten in Deutschland die Punkteränge, für Honda das erste Mal seit 1982.

Tickets für die «Motul Dutch TT» gibt es noch online zu erwerben. Freitag und Samstag kosten je 35 bzw. 40 Euro, beide Tage zusammen gibt es für 63 Euro. An den Trainingstagen gilt auf dem TT Circuit in Assen freie Platzwahl. Wer zum Rennen kommen möchte, ist ab 62 Euro dabei – freie Platzwahl auf den Stehplätzen. Einzelne Tribünenkarten gibt es noch für den Sonntag ab einem Preis von 81 Euro.

Auf den zahlreichen Campingeinrichtungen um die Strecke gibt es für die Fans noch einige Möglichkeiten zur Übernachtung. Wichtig: Vor dem Wochenende informieren, wie groß die Party auf dem jeweiligen Platz sein wird.

Zeitplan «Motul TT Assen» 2022

Freitag, 24. Juni:

08.25 – 08.45 Uhr: MotoE, FP1

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Northern Talent Cup, FP1

12.40 – 13.00 Uhr: MotoE, FP2



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16.05 – 16.35 Uhr: Northern Talent Cup, FP2

16.50 – 17.00 Uhr: MotoE, Qualifying 1

17.10 – 17.20 Uhr: MotoE, Qualifying 2

17.35 – 18.05 Uhr: Northern Talent Cup, Qualifying



Samstag, 25. Juni:

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

16.25 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)

17.25 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 1 (15 Runden)



Sonntag, 26. Juni:

09.00 – 09.10 Uhr: Moto3, Warm-up

09.20 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (22 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (24 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (26 Runden)

15.30 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)

16.30 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 2 (15 Runden)