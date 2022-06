Marco Bezzecchi (11.): Ein komplizierteres Wochenende

Ducati-Rookie Marco Bezzecchi aus dem Mooney VR46 Racing Team war nach dem Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland froh, fünf Punkte eingesammelt zu haben.

Marco Bezzecchi tat sich an seinem ersten Rennwochenende mit dem MotoGP-Bike auf dem verwinkelten Sachsenring-Kurs zunächst schwer, nach FP2 hielt er sich auf Platz 16. «Bez» steigerte sich aber kontinuierlich, er überstand Q1 und sicherte sich Startplatz 11. Das Rennen beendete er ebenfalls auf Rang 11.

«Ich bin recht zufrieden, weil ich nach einem Wochenende, das etwas komplizierter als die vorangegangenen Wochenenden war, noch ein recht ordentliches Rennen gezeigt habe – nichts Besonders, aber jetzt auch kein Beschissenes», erzählte der VR46-Rookie in seiner gewohnt direkten Art, mit der er immer wieder die Lacher auf seiner Seite hat.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen am Sachsenring © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo gewinnt das Rennen © Gold & Goose Zarco, Quartararo, Miller © Gold & Goose Sieger Fabio Quartararo Zurück Weiter

«Mit Matteo [Flamigni] und den Jungs haben wir vor allem von Freitag auf Samstag einen großen Schritt gemacht», unterstrich der Ducati-Pilot aus dem Mooney VR46 Racing Team. «Ich hatte am Sonntag aber nicht erwartet, so große Probleme mit dem Grip zu haben. Von Anfang an hatte ich weder vorne noch hinten Grip. Ich war daher nicht besonders schnell. Ich hätte eigentlich gedacht, eine etwas bessere Pace fahren zu können. Trotzdem haben wir ein paar Punkte nach Hause gebracht. Das erste Mal mit der MotoGP auf dem Sachsenring war hart, aber wir haben viel gelernt.»

Die große Hitze setzte einigen Fahrern im 30-Runden-Rennen stark zu. Der 23-Jährige aus Rimini sprach zwar auch von einem anstrengenden Renntag. «Es war ziemlich schwierig, aber nicht so sehr wegen der Hitze», stellte er allerdings klar. «Natürlich war es heiß, aber vor allem hängst du auf dieser Strecke die ganze Zeit neben dem Motorrad. Das geht auf den Rücken, die Arme und alles. Es war hart, aber wenn ich mit dem Motorrad etwas besser aufgestellt gewesen wäre – wenn das Motorrad also mehr das gemacht hätte, was ich wollte – hätte ich auf körperlich weniger Mühe gehabt. Es hat aber nicht alles ganz gepasst, deshalb war die Anstrengung auch größer.»

Übrigens: Nach zehn von 20 Grand Prix und damit zur Halbzeit der Saison führt Bezzecchi in der Wertung «Rookie of the Year» mit 19 Punkten Vorsprung auf Fabio Di Giannantonio, der auf dem Sachsenring als Achter und bester Klassen-Neuling die Ziellinie kreuzte.

MotoGP-Ergebnis, Sachsenring (19. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 30 Rdn. in 41:12,816 min

2. Zarco, Ducati, + 4,939 sec

3. Miller, Ducati, + 8,372

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,113

5. Marini, Ducati, + 11,679

6. Martin, Ducati, + 13,164

7. Brad Binder, KTM, + 15,405

8. Di Giannantonio, Ducati, + 15,851

9. Oliveira, KTM, + 19,740

10. Bastianini, Ducati, + 21,611

11. Bezzecchi, Ducati, + 23,175

12. Fernandez, KTM, + 26,548

13. Morbidelli, Yamaha, + 29,014

14. Dovizioso, Yamaha, + 30,680

15. Gardner, KTM, + 30,812

16. Bradl, Honda, + 52,040



MotoGP-Fahrer-WM nach 10 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 138. 3. Zarco 111. 4. Bastianini 100. 5. Brad Binder 82. 6. Bagnaia 81. 7. Miller 81. 8. Rins 69. 9. Mir 69. 10. Oliveira 64. 11. Martin 61. 12. Marc Márquez 60. 13. Marini 52. 14. Vinales 46. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 35. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 16. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 221 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 139. 4. KTM 110. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 197 Punkte. 2. Aprilia Racing 184. 3. Prima Pramac Racing 172. 4. Ducati Lenovo Team 162. 5. Red Bull KTM Factory 146. 6. Suzuki Ecstar 138. 7. Gresini Racing 116. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 87. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.