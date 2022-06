Strafe nach Team-Fehler: Aleix Espargaró Letzter! 24.06.2022 - 18:45 Von Tim Althof

© Gold & Goose Gut zu erkennen: Vor dem Hinterrad ist der Regenabweiser montiert – Aleix fuhr aber bereits auf Slicks

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró fuhr am Freitag in Assen auf den zweiten Platz in der kombinierten Zeitenliste der MotoGP-Klasse. Doch nachträglich wurde seine Zeit gestrichen, weil am Motorrad etwas nicht stimmte.