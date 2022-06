Franco Morbidelli (18.): Erst verwarnt, nun bestraft

Es läuft einfach nicht rund bei Franco Morbidelli. In dieser Saison kommt der Yamaha-Werksfahrer nicht auf Touren, in Assen erhielt er für das Rennen auch noch eine Strafe.

Franco Morbidelli fuhr in dieser MotoGP-Saison erst einmal ein Top-10-Ergebnis ein. Der Italiener erkämpfte sich in Mandalika im Regen Platz 7. Seitdem funktioniert beim Yamaha-Fahrer einfach nichts, wie es soll. Am Sachsenring kam er als 13. ins Ziel, in der WM-Gesamtwertung ist Franky nur auf Position 19.

Beim Deutschland-GP fiel Morbidelli außerdem dadurch auf, dass er Aprilia-Werkspilot in FP3 im Weg stand. Der Spanier hatte sich anschließend tierisch darüber aufgeregt, doch die FIM MotoGP Stewards sprachen dem Italiener gegenüber keine Strafe aus. Er erhielt eine Verwarnung.

Eine Woche später bei der Dutch TT waren die Offiziellen dann nicht mehr so gnädig mit dem 28-Jährigen. Weil Morbidelli in FP2 in Assen zwei Fahrer behindert hatte, brummten sie ihm für das Rennen am Sonntag einen Long Lap Penalty auf.

Der Yamaha-Werkspilot soll zunächst VR46-Akademie-Partner Marco Bezzecchi in Kurve 1 im Weg gestanden haben und somit eine gefährliche Situation ausgelöst haben. Anschließend war Enea Bastianini (Ducati) in Kurve 13 das Opfer. Auch hier fuhr «Franky» langsam auf der Ideallinie.

«Bei wenig Grip zahlt sich mein weicher Fahrstil aus. Sobald es mehr Trip gibt, wir auf weiche Reifen wechseln, bekomme ich mit dem Style Probleme. Das potenzial ist hoch, aber wir müssen einen Weg finden, manche Dinge zu verändern», sagte Morbidelli am Freitagnachmittag.

Zur Strafe äußerte sich der Italiener ebenfalls: «Ich bin in Kurve 11 nach außen gefahren. Als ich wieder zurückkam, habe ich Enea leider übersehen. Leider wurde ich dafür bestraft.»

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,178 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,305

4. Rins, Suzuki, + 0,337

5. Miller, Ducati, + 0,559

6. Mir, Suzuki, + 0,625

7. Viñales, Aprilia, + 0,664

8. Brad Binder, KTM, + 0,853

9. Zarco, Ducati, + 1,012

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

11. Bastianini, Ducati, + 1,042

12. Nakagami, Honda, + 1,230

13. Marini, Ducati, + 1,262

14. Alex Márquez, Honda, + 1,325

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

16. Oliveira, KTM, + 1,402

17. Martin, Ducati, + 1,549

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

19. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

20. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

21. Savadori, Aprilia, + 1,807

22. Gardner, KTM, + 1,948

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

24. Bradl, Honda, + 2,677

25. Fernández, KTM, + 2,952

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. Fernández, KTM, + 1,696

20. Darryn Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857