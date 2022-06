Johann Zarco (9.): «Vielleicht werde ich weiser»

Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco, nach Platz 2 auf dem Sachsenring Dritter der MotoGP-WM-Tabelle, war in Assen am Freitag auch im Regen fleißig und gibt sich locker.

Johann Zarco war im verregneten FP1 neben seinem Teamkollegen Jorge Martin mit 21 Runden der fleißigste Fahrer. «Ich wollte ein besseres Gefühl bekommen und die Strecke besser verstehen. Denn es gibt Stellen, wo mehr Wasser auf der Fahrbahn liegen bleiben und man Aquaplaning haben kann. Man muss also vorsichtig sein. Und je besser du die Strecke verstehen kannst, umso besser ist es», unterstrich der 31-jährige Franzose. «Die Strecke bietet hier im Nassen sehr guten Grip. Ich war überrascht, aber das ist eine gute Sache, weil du pushen kannst.»

«Die Rundenzeiten waren schon ziemlich schnell. Jack ist unglaublich, wie schnell er sich im Nassen anpassen kann. Ich brauche ein bisschen Zeit, aber wenn ich es dann verstehe, bin ich recht konkurrenzfähig. Das ist auch sehr positiv, sollte es am Sonntag regnen», betonte Zarco, der im FP1 mit einer guten halben Sekunde Rückstand auf Regenspezialist Jack Miller Achter war.

Am Nachmittag fiel der zweifache Moto2-Weltmeister auf abtrocknender Strecke einen Platz zurück, auf die Freitagsbestzeit seines Markenkollegen Pecco Bagnaia fehlte dem Pramac-Routinier rund eine Sekunde. «Am Nachmittag verstanden wir auf Anhieb, dass wir am Ende der Session die Slick-Reifen aufziehen konnten. Ich hatte aber nicht erwartet, dass die Slicks so früh funktionieren würden. Gegen Ende war ich dann aber auch recht konkurrenzfähig. Nur in meiner letzten Runde brach mir in Kurve 12 das Hinterrad aus, weil ich eine nasse Stelle erwischt hatte. Ich hatte einen heftigen Slide, das war ein bisschen angsteinflößend. Ich konnte meine Rundenzeit nicht verbessern, aber es ist dennoch gut, in den Top-10 zu sein.»

Am Samstag soll es in Assen trocken sein, womöglich auch am Sonntag. War der erste Trainingstag dennoch nützlich? «Vielleicht ist es morgen trocken, aber am Sonntag kann es wieder nass sein. Bei mir steht das in den Wetterprognosen, aber ich weiß nicht, ob ihr eine bessere Antenne habt», scherzte der WM-Dritte in seiner Presserunde. «Es ist eine komplett andere Strecke als der Sachsenring, deshalb war es auf jeden Fall nützlich, ein paar Runden zu drehen, am Ende ja auch im Trockenen.»

«Wir sind schon ziemlich schnell», analysierte der Zarco. «Die 1:33,2 min von Pecco ist schon ein Zeichen, dass die Strecke trocken war – vielleicht nicht überall perfekt, aber man passt sich an. Die Richtungswechsel in den Kurven 6 und 7 sowie 13 und 14, diese Art von Layout gibt es nirgends auf der Welt. Es ist also nützlich, am Freitag ein bisschen eine Referenz zu bekommen.»

Zarco wirkt lockerer als früher, hat er seine Einstellung verändert? «Tja, wenn ich jetzt auf jemandem wütend bin, warte ich abseits der Strecke auf ihn. Deswegen seht ihr das nicht mehr», antwortete er schlagfertig. «Nein, vielleicht werde ich einfach etwas weiser», grinste er.

Ob ihm diese Lockerheit auch den lang ersehnten ersten MotoGP-Sieg einbringt, wird sich zeigen. Seine Leistungskurve zeigt mit den Plätzen 5, 4, 3 und 2 aus den jüngsten Rennen auf jeden Fall nach oben.

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,178 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,305

4. Rins, Suzuki, + 0,337

5. Miller, Ducati, + 0,559

6. Mir, Suzuki, + 0,625

7. Viñales, Aprilia, + 0,664

8. Brad Binder, KTM, + 0,853

9. Zarco, Ducati, + 1,012

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

11. Bastianini, Ducati, + 1,042

12. Nakagami, Honda, + 1,230

13. Marini, Ducati, + 1,262

14. Alex Márquez, Honda, + 1,325

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

16. Oliveira, KTM, + 1,402

17. Martin, Ducati, + 1,549

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

19. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

20. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

21. Savadori, Aprilia, + 1,807

22. Gardner, KTM, + 1,948

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

24. Bradl, Honda, + 2,677

25. Fernández, KTM, + 2,952

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. Fernández, KTM, + 1,696

20. Darryn Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857