Enea Bastianini (16.): «Muss die Tür wohl eintreten»

Bei Enea Bastianini lief auch am Samstag in Assen nicht viel nach Wunsch, dennoch war dem Gresini-Ducati-Star noch zum Lachen zumute. Und er versicherte: «Nach der Pause werden wir auf den richtigen Weg zurückfinden.»

Im FP3 am Samstagmorgen musste Enea Bastianini den zweiten schnellen Crash an diesem Wochenende einstecken, der direkte Q2-Einzug war damit außer Reichweite. Im FP4 fand der 24-Jährige aus Rimini zwar mit Platz 7 zurück auf die Spur, im Qualifying wartete dann aber der nächste Rückschlag: Seine Gresini-Ducati streikte kurz nach der Ausfahrt aus der Pitlane.

Bastianini sprintete zurück an die Box, wo seine Mechaniker fieberhaft seine zweite GP21 vorbereiteten. Neun Minuten ‚track time‘ standen dem Italiener schließlich noch zur Verfügung, allerdings reichte seine 1:33,005 min nicht für ein Weiterkommen. Als Sechster des Q1 steht er am Sonntag auf Startplatz 16.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin, Francesco Bagnaia & Fabio Quartararo Zurück Weiter

«Ich bin ein bisschen enttäuscht, denn im FP4 waren wir gut unterwegs und ich war ziemlich zuversichtlich für das Qualifying. Dann gab es leider ein Problem an dem Motorrad, mit dem ich mich wohl fühlte. Ich musste das zweite Bike verwenden, das Gefühl war aber nicht dasselbe», seufzte der Gresini-Star.

«Es ist leider nicht mein Moment. Ich muss mich aus dieser Situation befreien, aber sobald wir einen Weg finden, fällt gleich wieder eine Türe zu. Ich muss wohl versuchen, die Tür einzutreten, sonst stecken wir hier in Schwierigkeiten», scherzte der WM-Vierte.

Wird die «Bestia» im Juli also nach Lourdes pilgern? Der französische Wallfahrtsort ist vor allem für die gläubigen Italiener der Ort, an dem man eine Pechsträhne hinter sich lassen kann. «Nein, so weit wandern wir nicht», winkte Enea schmunzelnd ab. Wieder ernst bekräftigte er: «Ich bin überzeugt, dass wir es lösen werden. Nicht mehr jetzt, aber nach der Sommerpause werden wir auf den richtigen Weg zurückfinden.»

Zuvor steht aber noch ein Rennen an, die 91. Dutch TT. «Ja, im FP4 war ich stark. Wenn wir im Warm-up noch einen kleinen Schritt machen, kämpfen wir mit Sicherheit um die Top-10», formulierte Bastianini eine vorsichtige Zielsetzung, die den Ansprüchen eines dreifachen Saisonsiegers allerdings nicht gerecht wird.

MotoGP-Ergebnis, Assen, Q2 (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,504 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:31,620 min, + 0,116 sec

3. Martin, Ducati, 1:31,708, + 0,204

4. Bezzecchi, Ducati, 1:31,796, + 0,292

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,868, + 0,364

6. Miller, Ducati, 1:32,124, + 0,620

7. Zarco, Ducati, 1:32,175, + 0,671

8. Oliveira, KTM, 1:32,272, + 0,768

9. Rins, Suzuki, 1:32,307, + 0,803

10. Brad Binder, KTM, 1:32,367, + 0,863

11. Viñales, Aprilia, 1:32,424, + 0,920

12. Nakagami, Honda, 1:32,967, + 1,463



Die weitere Startaufstellung:

13. Marini, Ducati, 1:32,787 min

14. Mir, Suzuki, 1:32,898

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:32,912

16. Bastianini, Ducati, 1:33,005

17. Dovizioso, Yamaha, 1:33,009

18. Bradl, Honda, 1:33,029

19. Gardner, KTM, 1:33,093

20. Morbidelli, Yamaha, 1:33,096

21. Alex Márquez, Honda, 1:33,113

22. Savadori, Aprilia, 1:33,467

23. Fernandez, KTM, 1:33,652

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,998