Assen-GP: Europäische Hersteller sind im Vormarsch 30.06.2022 - 10:45 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose Die Kollision in der 5. Runde in Kurve 5: Quartararo geht zu Boden © Gold & Goose Sensationeller Zweiter: MotoGP-Rookie und Rossi-Schützling Marco Bezzecchi © Gold & Goose Der zweite Crash im Rennen von Assen: Fabio Quartararo musste dann aufgeben

Nach dem Sturz von Fabio Quartararo landete in Assen kein japanisches Motorrad in den Top-7. Das ist bei der Dutch-TT seit 1969 nicht mehr vorgekommen! 2023 stehen nur sechs japanische Bikes am Start, aber 16 aus Europa.