Aleix und Pol Espargaró: Die Szenen einer Familie

Aprilias MotoGP-Aushängeschild Aleix Espargaró spricht offen über die Stimmung bei den Familienfesten im Hause Espargaró und die Gemütslage bei seinem jüngeren Bruder Pol.

Aleix Espargaró (32) ist zur Halbzeit der MotoGP-WM 2022 plötzlich der härteste Gegner von WM-Leader und Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha). Der Mann mit Wahl-Wohnsitz Andorra hat 2022 einen echten Erfolgslauf, er fuhr am Sachsenring trotz einer nahezu unfahrbaren Aprilia wegen Vibrationen dennoch auf Platz 4. In Assen fiel er nach dem Rammstoss von Quartararo auf Platz 15 zurück und stürmte dann noch auf Platzt 4!

Sein Bruder Pol (31) wird nach zwei durchwachsenen Jahren im Werksteam von Repsol-Honda im Jahr 2023 wieder bei KTM zu sehen sein. Diesmal – wie bereits am Anfang seiner MotoGP-Karriere – im französischen Tech3-Team von Hervé Poncharal.

Fakt ist: Die Familie Espargaró hat großen Zusammenhalt, die Brüder verstehen sich trotz der Rivalität im Beruf glänzend. Trotzdem haben sich die unterschiedlichen Karrierephasen im Hause Espargaró längst ein wenig auf die Gemütslage der Brüder geschlagen. Während Bruder Aleix schier ewig um die guten Resultate kämpfen musste und in Argentinien endlich den ersten MotoGP-Sieg feiern durfte, erlebt der jüngere Pol nun plötzlich den Tiefpunkt seiner MotoGP-Karriere.

Aleix beschreibt es so: «Wenn wir gemeinsam zu Hause sind und mit den Kids Feste feiern, wie zuletzt beim Gebursttag von Max und Mia, dann ist es immer lustig und Pol wirkt dann auch gelöst und freut sich. Aber sobald wir über den Rennsport sprechen, ändert sich das meist sehr schnell. Es ist nicht schön, ihn so zu sehen. Er ist einfach nicht happy mit dem Bike.»

Den Sonntag mit seinem Anfängerfehler in Barcelona (er drehte das Gas eine Runde zu früh ab) hat Aleix am Abend des Rennens übrigens mit dem Re-Make von «Top-Gun» im Kino mit Gattin Laura ausklingen lassen: «Wir hatten die Kinder über das Wochenende bei den Schwiegereltern. Ich bin dann mit meiner Frau am Abend spontan ins Kino gegangen und wir haben uns Top-Gun angeschaut. Das hat ein wenig geholfen.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.