Stefan Bradl: Knie-Operation nach der GP-Saison?

Marc-Márquez-Ersatzmann Stefan Bradl testet diese Woche in Jerez. Er klagt über Kniebeschwerden und muss eventuell im Winter operiert werden.

Stefan Bradl hat seit Beginn der MotoGP-Saison 2020 in Jerez mehr Rennen bestritten als Marc Márquez, der nach seiner vierten Oberarm-Operation frühestens im September oder Oktober in die Weltmeisterschaft zurückkehren wird. In seiner Eigenschaft als Honda-Testfahrer wird der 32-jährige Bayer in dieser Woche in Jerez neue Komponenten für die Honda RC213V testen.

Auch der siebenfache GP-Sieger kämpft mit gesundheitlichen Beschwerden, denn er spürt Nachwirkungen seines Sturzes in der ersten Runde beim Catalunya-GP 2022. «Ich spüre seither manchmal Schmerzen im linken Knie, das damals am nächsten Morgen stark geschwollen war», erzählte Stefan Bradl, der damals trotz der Beschwerden am Montag-Test teilnahm.

«Manchmal habe ich seither am linken Knie Schmerzen. Ich habe schon Spezialisten aufgesucht, offenbar ist der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber ich schone die Kniegelenke, indem ich auf unnötige Belastungen beim Training verzichte und verstärkt mit dem Rennrad trainiere. Wenn sich die Beschwerden nicht dauerhaft bessert, wird mir vielleicht eine Operation im Winter nicht erspart bleiben.»

Stefan Bradl, der bei seinen fünf MotoGP-Einsätzen 2022 (viermal bei Repsol statt Marc Márquez, einmal mit Wildcard in Jerez) punktelos geblieben ist, hat am rechten Knie schon eine Operation am Meniskus über sich ergehen lassen müssen. «Rechts ist der Meniskus beim Crash im Warm-up beim WM-Finale in Portimão beschädigt worden», ruft der Moto2-Weltmeister von 2011 in Erinnerung.

Damals gelang Stefan Bradl (bisher 53 Top-Ten-Ergebnisse in der MotoGP-Klasse) aber auf der Repsol-Honda beim Portugal-GP 2020 am Nachmittag nach dem Warm-up-Sturz im Rennen noch der starke siebte Platz.

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.