Valentino Rossi blickt auf erstes 24h Rennen in Spa

Das erste 24-Stunden-Rennen in der Automobilsport-Karriere von Valentino Rossi steht an. Beim Event in Spa-Francorchamps fährt der neunmalige Weltmeister einen GT3-Audi. Das erwartet Valentino Rossi vom Rennen.

Valentino Rossi ist eine wahre Ikone des Motorsports. Auf zwei Rädern hat er insgesamt neun WM-Titel eingefahren. Zur Saison 2022 wechselte «Il Dottore» in den Automobilsport und bestreitet die GT World Challenge Europe in einem rund 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II, der vom belgischen Team WRT eingesetzt wird. Am kommenden Wochenende (30./31. Juli) steht das nächste Rennen der Serie an. Das ist gleichzeitig das Highlight im Kalender: Die legendären 24 Stunden von Spa-Francorchamps.

Der Klassiker in den belgischen Ardennen ist zudem das größte GT3-Rennen der Welt. Insgesamt 66 Fahrzeuge werden erwartet. An dieser Stelle ist eine vorläufige Entrylist hinterlegt. Rossi teilt sich das Audi-Cockpit wieder mit dem Belgier Frédéric Vervisch und Nico Müller aus der Schweiz. Für den italienischen Superstar wird es zudem das erste 24h Rennen seiner Automobilsport-Karriere sein. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das Event.

«Ich freue mich sehr, beim wichtigsten Rennen der Saison und einer so großartigen Veranstaltung dabei zu sein», meint Rossi. «Ich kann es kaum erwarten, meine ersten 24 Stunden von Spa zu bestreiten. Es wird mit Sicherheit eine unglaubliche Erfahrung. Darüber hinaus ist Spa eine fantastische Strecke - lang, schnell und technisch. Ich habe es wirklich genossen, dort bei den Tests ein GT3-Auto zu fahren. Mit 66 Autos und den besten GT-Fahrern der Welt wird es ein tolles Event. Gemeinsam mit Fred und Nico werden wir bei unserem Heimrennen als Team das Maximum geben.»

Die Saison 2022 hatte für Rossi bislang einige Aufs und Abs zu bieten. Beim letzten Rennwochenende in Misano gab es einen starken fünften Platz. Die Formkurve steigt also an. Somit geht auch Teamkollege Vervisch zuversichtlich ins Rennen von Spa: «Das Big One wird eine neue Erfahrung für Vale, aber auch für mich, da ich ihn durch die lange Woche führen und ihn beraten werde - von den vielen parallelen Aktivitäten bis zu den Ruhezeiten. Ich freue mich darauf und denke, dass wir gut abschneiden können, da wir ein gutes Auto und ein gutes Team haben. Das Ziel bleibt, das Rennen zu beenden - und zwar so weit vorne wie möglich.»

Die Action auf der 7,004 Kilometer langen Strecke beginnt für Valentino Rossi schon am heutigen Donnerstag mit den Trainings. Ernst wird es am Abend ab 20:40 Uhr bei der Qualifikation. Sollte das Auto rund um Rossi unter die besten 20 der Qualifikation kommen, zieht es in die am Freitag ab 19:00 Uhr anstehende Superpole ein. Falls nicht, ist der Startplatz bereits am Donnerstagabend fixiert. Das Rennen startet dann am Samstag um 16:45 Uhr.