Offiziell: MotoGP-Saison 2023 beginnt in Portimão

«Autódromo Internacional do Algarve» wird der erste Schauplatz der Saison 2023

Am kommenden Wochenende beginnt in Silverstone die zweite Hälfte der MotoGP-Saison 2022, kurz zuvor wurde aber auch schon offiziell bestätigt: 2023 wird der Portugal-GP den Auftakt bilden.

Von 24. bis 26. März 2023 wird auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» der Startschuss in die nächste MotoGP-Saison fallen. Das verkündeten Motorrad-Weltverband FIM und WM-Promoter Dorna am heutigen Dienstag.

Vorerst wurde nur der erste Event der Motorrad-WM 2023 bestätigt, ein provisorischer Kalender wird «zu gegebener Zeit» folgen.

Erstmals seit 2006 wird die Weltmeisterschaft also wieder auf europäischem Boden beginnen, weil in Doha das Fahrerlager und die Anlage rund um den Losail International Circuit renoviert und umgestaltet wird. Der Katar-GP rückt deshalb auf einen späteren Zeitpunkt im Kalender.

Vor dem Portugal-GP wird es in Portimão 2023 auch einen offiziellen Pre-Season-Test geben. Die Daten sollen bald kommuniziert werden, hieß es in der kurzen Presseaussendung abschließend.