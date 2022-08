Dovi-Ersatz Crutchlow: «Spaß haben und Infos sammeln»

Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow wird nach dem Misano-GP die WithU-RNF-Yamaha von Andrea Dovizioso übernehmen, der sich frühzeitig aus der MotoGP-WM verabschiedet.

Cal Crutchlow erklärte seine MotoGP-Karriere als Stammfahrer nach der Saison 2020 für beendet, als Test- und Ersatzfahrer für Yamaha kam der dreifache GP-Sieger aber auch im Vorjahr schon zum Zug: Die zwei Grand Prix in Spielberg bestritt er 2021 in Petronas-Yamaha-Farben als Ersatz für den verletzten Franco Morbidelli, in Silverstone und Aragón rückte er für das Yamaha-Werksteam aus, weil dort Maverick Viñales ersetzt werden musste.

Nun kommt der Brite bald wieder zu Renneinsätzen in der Königsklasse: Weil Andrea Dovizioso seine GP-Karriere in Misano Anfang September frühzeitig beenden wird, übernimmt Crutchlow die M1 in den WithU-RNF-Farben für die letzten sechs Grand Prix der Saison. Das teilte Yamaha am heutigen Donnerstag offiziell mit.

Der 36-jährige Cal Crutchlow ließ dazu wissen: «Ich freue mich, für das WithU Yamaha RNF MotoGP Racing Team die letzten sechs Grand Prix zu fahren. Ich glaube, dass es – wie es im Vorjahr der Fall war – recht gut funktionieren wird, wenn ich als offizieller Yamaha-Testfahrer das Motorrad fahre und für Yamaha für den Rest der Saison neben meiner Testfahrer-Rolle alles mache, was ich tun kann. Wir freuen uns vor allem darauf Spaß zu haben und versuchen, einige wertvolle Informationen für Yamaha zu sammeln und einen guten Job für das Team zu machen.»

Die restlichen MotoGP-Rennen 2022:

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien