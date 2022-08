Johann Zarco (Ducati/4.): Speed da, Konstanz fehlt

Pramac-Ducati-Routinier Johann Zarco führte die erste MotoGP-Session nach der Sommerpause trotz Sturz an und landete in der Endabrechnung des Freitags von Silverstone auf dem vierten Rang.

Johann Zarco hat sich fest vorgenommen, einen Leistungsabfall in der zweiten Saisonhälfte, der ihn im Vorjahr von WM-Rang 2 auf 5 zurückwarf, in diesem Jahr zu verhindern. Zwar begann der 32-jährige Franzose in Silverstone am Freitagvormittag schon im zweiten Run mit einem Sturz, davon unbeeindruckt fuhr er aber FP1-Bestzeit und landete am Nachmittag im FP2 auf Rang 4.

«Mir klappte die Front ein. Ich bremste ein bisschen später und slidete ein bisschen mit dem Hinterrad. Dann rutschte mir die Front weg, kam dann zwar zurück, aber ich fiel schon vom Motorrad», beschrieb der Pramac-Ducati-Pilot seinen Crash in Kurve 7. «Ich glaube, auch wenn ich auf dem Motorrad sitzen geblieben wäre, wäre ich geradewegs ins Kiesbett gedonnert – und mit dem Speed wäre das schlimmer gewesen als mein Crash.»

«Ich hatte aber ein gutes Vertrauen», versicherte der WM-Dritte, der weiter seinen ersten MotoGP-Sieg jagt. «Es war wichtig, am Ende der Session wieder zu fahren, um das Gefühl auf dem Motorrad zu bekommen. Ich hatte aber nicht erwartet, in den letzten Minuten des FP1 noch eine gute Zeit zu fahren. Das gab mir für das FP2 Vertrauen – und der Speed war am Nachmittag da, ich wäre nur gerne konstanter. Mit dem Team arbeiten wir daran, das Motorrad abzustimmen und konstanter zu sein. Denn es ist noch ein bisschen hart, die Rundenzeit auf einem guten Level zu halten.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Silverstone (5. August):

1. Quartararo, Yamaha, 1:58,946 min

2. Mir, Suzuki, + 0,154 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,177

4. Zarco, Ducati, + 0,188

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,207

6. Oliveira, KTM, + 0,217

7. Rins, Suzuki, + 0,300

8. Bastianini, Ducati, + 0,412

9. Miller, Ducati, + 0,418

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,432

11. Bagnaia, Ducati, + 0,439

12. Marini, Ducati, + 0,450

13. Martin, Ducati, + 0,711

14. Alex Márquez, Honda, + 0,843

15. Bradl, Honda, + 0,855

16. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

18. Nakagami, Honda, + 1,057

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,097

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,192

21. Brad Binder, KTM, + 1,198

22. Gardner, KTM, + 1,208

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,582

24. Raúl Fernández, KTM, + 2,632

MotoGP-Ergebnis FP1, Silverstone:

1. Zarco, Ducati, 1:59,893 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,027 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,327

4. Quartararo, Yamaha, + 0,545

5. Nakagami, Honda, + 0,555

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,737

7. Viñales, Aprilia, + 0,906

8. Mir, Suzuki, + 0,950

9. Martin, Ducati, + 1,055

10. Brad Binder, KTM, + 1,101

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,147

12. Miller, Ducati, + 1,162

13. Bezzecchi, Ducati, + 1,219

14. Oliveira, KTM, + 1,227

15. Alex Márquez, Honda, + 1,281

16. Bastianini, Ducati, + 1,326

17. Gardner, KTM, + 1,646

18. Raúl Fernández, KTM, + 1,685

19. Marini, Ducati, + 1,714

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,855

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,882

22. Bradl, Honda, + 2,169

23. Di Giannantonio, Ducati, + 2,286

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,672