Jorge Martin (5.): Für die Zukunft nicht entscheidend

Zumindest im Rennen von Silverstone verlor Jorge Martin das Duell gegen Enea Bastianini, mit dem er um den letzten Platz im Ducati-MotoGP-Werksteam ab 2023 kämpft. Dennoch war der Spanier zufrieden.

«Ich bin super glücklich, weil es gar nicht einfach ist, wenn man von Startplatz 9 losfährt. Ich bin großartig gestartet, habe in den ersten Runden hart gepusht und dann mit den Reifen am Ende des Rennens dafür bezahlt», fasste Jorge Martin seinen Britischen Grand Prix zusammen.

Der Pramac-Jungstar war zu Beginn tatsächlich auf dem Vormarsch, er boxte sich am Start durch und lag zur Halbzeit des 20-Runden-Rennens noch vor dem späteren zweitplatzierten Maverick Viñales. «Ich war sehr nah dran, nicht nur am Podium. Ich glaube, ich hatte heute die Pace, um um den Sieg zu kämpfen», erklärte Martin dazu.

«Ich verlor aber Zeit mit einigen Fahrern – mit Aleix und Maverick, Rins und Fabio musste ich auch überholen. Dennoch bin ich happy, weil ich im Rennen Fortschritte gemacht habe. Generell glaube ich, dass es ein großartiges Wochenende war. Ich glaube, für Österreich bin ich wirklich konkurrenzfähig», blickte Martin auf den nächsten Grand Prix auf dem Red Bull Ring (19. bis 21. August) voraus, wo er im Vorjahr seinen ersten MotoGP-Sieg feierte.

Was fehlte an diesem Wochenende in Silverstone? «Ich hatte ein bisschen Mühe, das Motorrad zu stoppen», schilderte der Ducati-Pilot aus dem Prima Pramac Racing Team. «Mir rutschte ein bisschen die Front weg und ich hatte nicht genug Last auf dem Hinterrad. Dennoch bin ich happy mit Platz 5. Wir waren in den jüngsten vier bis fünf Rennen konstant. Das war wichtig, wir finden unsere Position.»

Allerdings büßte Martin in Silverstone in der letzten Runde noch einen Platz ein – ausgerechnet zugunsten seines Markenkollegen Enea Bastianini, mit dem er sich um den letzten Platz im Ducati-Werksteam matcht. Im August soll in Borgo Panigale die endgültige Entscheidung fallen. «Ich glaube nicht, dass sie wegen diesem Rennen oder Österreich entscheiden werden», winkte der 24-jährige Spanier betont gelassen ab. «Wir wollen einfach nur gute Ergebnisse holen – und heute haben wir das gemacht. Ich gebe mein Bestes, mehr kann ich nicht tun.»

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.