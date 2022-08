Alex Márquez (17.): Fehler in Elektronik-Einstellung

Honda musste beim Silverstone-GP erneut ein enttäuschendes Wochenende verkraften. Alex Márquez gelang von Platz 17 ein ordentlicher Start, jedoch bremsten ihn später Probleme an seiner LCR-Honda ein.

Nach zwölf Rennen steht Honda weiterhin an letzter Stelle der Konstrukteurs-Wertung. Der Silverstone-GP brachte einmal mehr die Schwächen des japanischen Herstellers hervor. Im zweiten Qualifying war keine Honda im Kampf um die Pole-Position zu finden, bester Pilot war LCR-Honda-Ass Alex Márquez als 17. «Das Wochenende war an sich nicht schlecht. Wir waren fast immer die schnellste Honda», versuchte er Trost zu finden.

Doch das Rennen verlief für den Spanier erneut enttäuschend. Nach einer starken ersten Runde, in der er fünf Plätze gutmachen konnte, fand sich Márquez innerhalb der Punkteränge wieder. Doch ein Problem an seiner Honda RC213V ließ den Moto2-Weltmeister von 2019 nach 20 Runden als 17. außerhalb der Punkteplatzierungen stranden.

«Im Rennen haben wir einen Fehler bei der Konfiguration der Elektronik gemacht, wodurch wir viel Zeit verloren haben», erklärte der jüngere der Márquez-Brüder. «Zu Rennbeginn war ich mit den neuen Reifen noch in der Lage, zu überleben, aber später hatte ich große Probleme mit dem Grip am Hinterreifen. Zudem habe ich auf der Geraden viel Leistung verloren.» Im Ziel büßte er auf knapp 7,5 Sekunden auf Stallkamerad Takaaki Nakagami ein, der als bester Honda-Pilot 13. wurde.

Nach seinen drei Rennstürzen in Katar, Austin und am Sachsenring war es für Márquez der vierte Nuller der Saison. Bislang schaffte er es nur zwei Mal in die Top-10 (Platz 7 in Portimão und Platz 10 in Barcelona), derzeit liegt er auf WM-Rang 18.

2023 wird der 26-Jährige erstmals in seiner MotoGP-Karriere das Fabrikat wechseln und auf einer Gresini-Ducati an den Start gehen. Seine verbleibende Zeit beim traditionsreichen Hersteller möchte Márquez dennoch intensiv nutzen: «Ich will Honda helfen. Wir haben einige Teile, die etwas besser funktionieren, aber momentan nutze ich das gleiche Bike wie in Katar. Ich werde in den verbleibenden Rennen alles geben, um Honda noch einige hilfreiche Informationen zu liefern.»

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati



MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.