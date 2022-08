Aleix Espargaró: Bruch an der Ferse, absolute Ruhe

Aprilia meldete sich am Montagnachmittag mit einem Update zum Gesundheitszustand von Aleix Espargaró: Beim Zweiten der MotoGP-WM-Tabelle wurde jetzt doch eine Fraktur diagnostiziert.

Mit rund 200 km/h stürzte Aleix Espargaró am Samstag im FP4 des Silverstone-GP per Highsider und schlug hart auf dem Asphalt auf. Im Medical Center wurden zunächst keine Brüche festgestellt, weshalb der humpelnde Las Termas-Sieger für fit erklärt wurde und nur eine Stunde nach dem Horror-Crash im Q2 als erster MotoGP-Pilot überhaupt eine 1:57er-Zeit auf dem 5,9 km langen Rundkurs zeigte.

Nach Platz 6 im Qualifying wuchsen die Sorgen im Aprilia-Lager aber, weil der 33-jährige Spanier über Schmerzen an beiden Fußgelenken klagte. Dennoch kämpfte er sich im 20-Runden-Rennen am Sonntag auf Rang 9.

Am Montag begab sich der Aprilia-Star für weitere Untersuchungen ins Dexeus-Krankenhaus von Barcelona. Dort stellten die Ärzte eine Fraktur an der rechten Ferse fest. Eine Operation sei nicht notwendig, ließ Aprilia in einem kurzen Statement wissen. Espargaró wurden aber sieben Tage absolute Ruhe verordnet. Er muss an Krücken gehen, um den verletzten Fuß nicht zu belasten. Erklärtes Ziel ist, für den Spielberg-GP in knapp zwei Wochen wieder fit zu sein.

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.