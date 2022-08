Andrea Dovizioso (Yamaha/16.): Mindset ändert nichts

In seinem drittletzten MotoGP-Rennen blieb Andrea Dovizioso in Silverstone auf der WithU-RNF-Yamaha wieder ohne Punktgewinn. Das bevorstehende Karriereende habe auf seine Performance aber keinen Einfluss.

Andrea Dovizioso, Silverstone-Sieger von 2017, stand am Sonntag nur auf dem 24. und letzten Startplatz. Das 20-Runden-Rennen beendete er dann immerhin auf Rang 16. «Am Ende war das Rennen etwas besser. Zum Glück pokerten wir und nahmen den harten Hinterreifen, das war die richtige Wahl. Wir hatten die Mischung nicht ausprobiert, das macht es zu Beginn des Rennens immer ein bisschen schwieriger, wenn du mit einem anderen Reifen losfährst», weiß der erfahrene Italiener.

«Es ist dann wieder das passiert, was in vielen Rennen der Fall war», schilderte der glücklose Yamaha-Rückkehrer. «Zu Beginn kann ich das Potenzial des frischen Reifens nicht nutzen. Ich verliere also zu viele Sekunden. Von der zehnten Runde bis zum Schluss war ich aber sehr konstant, meine Rundenzeiten bewegten sich innerhalb von fünf Zehnteln. Meine Zeiten waren zum Schluss also gut, leider holte ich aber keine Punkte.»

«Unser Ziel wären ein paar Punkte gewesen, aber wir wissen, dass es schwierig ist, wenn man von P24 losfährt. Der 16. Rang ist am Ende nicht so gut, aber der Rückstand ist etwas geringer als in den anderen Rennen», nannte der 36-jährige Routinier zumindest einen positiven Aspekt.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller voran © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaro © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miller und Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Vinales, Bagnaia, Miller © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister, der seine GP-Karriere nach dem Heimrennen in Misano am 4. September beenden wird, beteuerte nach dem Britischen Grand Prix, dass er sich trotz des angekündigten Karriereendes nicht anders fühle. «Nein, nein», winkte er ab. «Wenn du das Gefühl zum Motorrad nicht hast, ändert dein Mindset nichts. Ich wollte nur wirklich gerne ein paar Punkte holen, weil Silverstone zu den besten Strecken gehört und ich hier immer sehr gut war. Wenn man bedenkt, wie weit hinten wir losgefahren ist, dann ist P16 nicht allzu schlecht. Denn unsere Pace war im Training nicht so gut.»

«Punkte waren das Ziel, das ist nicht gelungen, aber es ist okay», fasste «Dovi» zusammen. «Es war gut, am Ende des Rennens konstant zu sein, wie immer in meiner Karriere. Ich ging richtig mit den Reifen um, ich war konzentrier und, ich wollte die Gruppe vor mir einholen, aber es ist okay so.»

«Wenn du das Gefühl nicht hast, um schnell zu sein, wenn du schnell sein musst, fehlen dir am Ende die 20 Sekunden. Wir reden nicht über kleine Dinge, leider. Wie man die Yamaha fahren muss, ist zu weit weg von dem, was ich tun kann. Ich bin aber entspannt, unabhängig davon, dass ich nur noch zwei Rennen fahre. Ich fahre sehr rational, daran ändert sich jetzt in meinem Kopf nichts», versicherte der 15-fache MotoGP-Sieger.

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.