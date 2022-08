Maverick Viñales: «Werde Aleix Espargaró helfen»

Maverick Viñales konnte zuletzt zwei Podestplätze feiern. Für den Titelkampf wird es in diesem Jahr aber nicht reichen, wie er weiss. Deshalb will er seinem Teamkollegen Aleix Espargaró helfen.

Seit seinem Yamaha-Abschied hat Maverick Viñales lange auf den nächsten Podestplatz warten müssen. Der Spanier, der seit dem Aragón-GP für Aprilia um WM-Punkte kämpft, musste sich mit zehn Punktefahrten begnügen, bevor er in Assen als Dritter wieder aufs Treppchen durfte. Beim darauffolgenden Rennen in Silverstone schaffte er es beinahe als Erster ins Ziel. Am Ende musste er sich mit dem zweiten Platz abfinden.

Der wiedererstarkte 27-Jährige rückte dank der jüngsten Erfolge auf den neunten WM-Rang vor, doch für den Titelkampf kommt der Aufschwung zu spät, wie er selbst weiss. 98 WM-Punkte fehlen ihm auf WM-Leader Fabio Quartararo. Sein Teamkollege Aleix Espargaró ist hingegen der erste Verfolger des Titelverteidigers. Ihm fehlen nur 22 Zähler auf den aktuellen Tabellenführer.

«Ich hatte immer ein grosses Vertrauen in meine Fähigkeiten», betonte Viñales. Gleichzeitig räumte er aber auch ein: «Eins ist klar: Ich will, dass Aprilia den WM-Titel gewinnt. Für mich wird es schwierig, den Titel zu holen, denn ich liege weit zurück und es bleiben nicht mehr genügend WM-Runden, um diesen Rückstand aufzuholen. Und wenn ich kann, werde ich Aleix und Aprilia helfen.»

«Ich denke, das wäre eine gute Art und Weise, mich für die Unterstützung und das Vertrauen in einer für mich schwierigen Phase erkenntlich zu zeigen», erklärte der 25-fache GP-Sieger weiter. Die Schwierigkeiten bei Yamaha haben aber auch ihr Gutes, wie er betont: «Ich bin mir nun darüber im Klaren, was ich will und was ich nicht will. Das ist gut, weil ich dadurch wählerischer geworden bin und weiss, was gut ist für mich. Ich bin auch der Meinung, dass alles, was um einen herum passiert, einem hilft, sich besser zu verstehen wenn man richtig darüber nachdenkt.»

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.