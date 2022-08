Meilenstein für Ducati: 200 MotoGP-Podestplätze

Für die italienischen Hersteller läuft in der aktuellen MotoGP-Saison alles nach Plan. Während Aprilia immer häufiger an der Spitze kämpft, ist Ducati ein dauernder Garant auf Podestplätze in der «premier class».

Pecco Bagnaia feierte am vergangenen Wochenende in Silverstone seinen vierten MotoGP-Saisonsieg. Der Ducati-Werksfahrer besiegte Maverick Viñales (Aprilia) in einem spannenden Zweikampf, Dritter wurde Jack Miller auf einer weiteren Desmosedici. Insgesamt kamen sechs europäische Bikes in die Top-6, wobei vier Fahrer davon auf einer Ducati unterwegs waren.

Mit Miller und Bagnaia unter den ersten Drei, feierte der Hersteller aus Bologna, Italien, den 200. Podiumserfolg in der Königsklasse des Motorradrennsports. 18 Rennen in Folge stand immer mindestens ein Fahrer mit seiner Ducati auf dem Podium, das ist nach dem erfolgreichen Abschneiden von Yamaha 2014 bis 2016, als in 35 aufeinanderfolgenden Rennen jeweils eine M1 auf dem Podest stand, eine beachtliche Serie der italienischen Marke.

In Silverstone 2021, vor knapp einem Jahr, sahen wir letztmals keinen Ducati-Piloten in den Top-3. Damals gewann Fabio Quartararo (Yamaha) vor Alex Rins (Suzuki) und Aprilia-Star Aleix Espargaró.

Seitdem hat Ducati 28 Podien und davon elf Siege in der MotoGP gefeiert (8x Bagnaia, 3x Bastianini). Außerdem landeten Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco und Marco Bezzecchi in dieser Zeit auf dem Podium. 2022 gingen in zwölf Rennen sogar schon 24 Top-3-Ränge an Fahrer einer Desmosedici.

Die meisten Podestplätze für Ducati feierte im Übrigen Casey Stoner. Er fuhr 42-mal auf das Podium, Andrea Dovizios steht bei 40, Loris Capirossi feierte 23 Top-3-Erfolge, unter anderen auch das erste Ducati-Podium in Barcelona 2003.

In der Siegerliste des italienischen Herstellers steht ebenfalls Stoner an der Spitze mit 23 Erfolgen vor «Dovi» mit 14. Bagnaia ist in dieser Rangfolge mit acht Triumphen bereits auf Position 3 der ewigen Bestenliste geklettert.

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.