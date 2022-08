Pecco Bagnaia (Ducati): Hilferufe an Rossi und Stoner

Ducati-Werkspilot Pecco Bagnaia feierte am Sonntag in Silverstone seinen vierten Saisonsieg in der MotoGP-Klasse. Weil es ein sehr schwieriges Wochenende für den Italiener war, bat er zwei Superstars um Hilfe.

Mit dem Erfolg beim MotoGP-Rennen kletterte Francesco Bagnaia aus dem Ducati-Werksteam auf den dritten WM-Platz. Der Italiener hat nach 12 von 20 Rennen zwar immer noch 49 Zähler Rückstand auf WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha), doch in den letzten beiden Rennen holte Pecco mehr als 40 Zähler auf den Franzosen auf.

«Mein Ziel ist es, immer konkurrenzfähig zu sein und Rennen zu gewinnen. Ich muss sagen, dass wir in Assen das Glück hatten, dass Fabio einen Fehler gemacht hat. In Silverstone musste er dazu den Long-Lap-Penalty absolvieren», sagte der Ducati-Star nach dem Sieg am Sonntag. «Unter normalen Voraussetzungen wäre Fabio in diesen Rennen wie ich immer an der Spitze gewesen. Wir hatten also viel Glück, aber wir haben auch gut gearbeitet, denn wir haben den Vorteil dieser Situation genutzt.»

Bagnaia stand im Juli hart in der Kritik, als er im Urlaub auf Ibiza einen Autounfall verursachte, nachdem er Alkohol zu sich genommen hatte. Ist dieser Erfolg in England eine Antwort an die Kritiker. «Jeder kann Fehler machen und es tut mir leid, was in der Sommerpause passiert ist. Dieser Sieg ändert nichts daran, was dort passiert ist», betonte Bagnaia und fügte an: «Der Sieg hat mir persönlich etwas gebracht. Denn immer, wenn ich in diesem Jahr ein Rennen gewonnen hatte, stürzte ich im darauffolgenden Rennen. Nun habe ich zwei Siege in Folge erzielt. Es bringt mir etwas Erleichterung. Besonders nach einem schwierigen Wochenende, wo ich zu Beginn sehr langsam war.»

Mit Valentino Rossi steht Pecco Bagnaia ständig in Kontakt, doch auch Casey Stoner kam beim 25-Jährigen in Silverstone ins Spiel. «Ich habe an diesem Wochenende viel mit Valentino gesprochen. Er hat mir geholfen, die Situation besser zu verstehen, denn ich hatte das gesamte Wochenende Probleme», hielt der Schüler der VR46 Riders Academy fest. «Es war für ihn nicht einfach, mir zu helfen, denn er war zu Hause und konnte nur am TV zusehen. Er half mir, die Reifen bei den Temperaturen besser zu verstehen.»

«Casey habe ich gefragt, ob in der Vergangenheit etwas Spezielles geholfen hat, um konkurrenzfähig zu sein», erklärte Bagnaia. «Vor dem Rennen hat er mir eine Nachricht geschickt. Ich habe dann versucht, etwas zu tun, was er früher auch gemacht hatte. Das war gut, aber vielleicht nicht passend zu unseren aktuellen Reifen. Insgesamt habe ich sehr viel Glück, diese Leute um mich herum zu haben.»

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.