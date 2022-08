Nach Silverstone-Erfolg: Pecco Bagnaia jetzt Nummer 3

Francesco Bagnaia (Ducati) gewann den Großbritannien-GP am letzten Wochenende haarscharf vor Aprilia-Fahrer Maverick Viñales. Doch einige Statistiken nach dem Rennen in Silverstone sind verblüffend.

Das MotoGP-Rennen in Silverstone am vergangenen Wochenende war eines der engsten Rennen der GP-Historie. Zwischen dem gefeierten Sieger Pecco Bagnaia aus dem Ducati-Werksteam und Marco Bezzecchi aus dem VR46-Team auf Position 10 lagen nur 6,646 Sekunden. Das ist der zweit geringste Abstand nach dem zweiten MotoGP-Rennen 2021 in Doha, als Sieger Fabio Quartararo (Yamaha) und Aleix Espargaró auf Rang 10 nur 5,382 sec trennte.

Auch das vorletzte Rennen in Assen Ende Juni reihte sich in dieser Statistik vorne ein. Alex Rins verlor mit Platz 10 auf Sieger Pecco Bagnaia 8,596 Sekunden. Nur die beiden genannten Rennen in Katar und Silverstone sowie der GP in Brünn 2018 liegen vor der diesjährigen Dutch TT.

Durch seinen Sieg in Silverstone, überholte Pecco Bagnaia Loris Capirossi in der Ducati-Bestenliste. Der Schützling von Superstar Valentino Rossi konnte bisher achtmal gewinnen, damit ist er nun auf Platz 3 der meisten Siege. Casey Stoner gewann 23 Rennen für den Hersteller aus Italien, Andrea Dovizioso hat 14 Siege auf seinem Konto.

18 Rennen in Folge stand immer mindestens ein Fahrer mit seiner Ducati auf dem Podium, das ist nach dem erfolgreichen Abschneiden von Yamaha 2014 bis 2016, als in 35 aufeinanderfolgenden Rennen jeweils eine M1 auf dem Podest stand, eine beachtliche Serie der italienischen Marke. Der bisherige Ducati-Rekord bei Podestplätzen in Serie lag bei 17 Rennen (Türkei-GP 2007 bis Katar-GP 2008).

Der Bagnaia-Sieg auf dem 5,9 km langen Silverstone Circuit brachte den achten verschiedenen Sieger im achten Rennen. 2013 triumphierte Jorge Lorenzo (Yamaha), 2014 Honda-Star Marc Márquez, 2015 setzte sich Valentino Rossi (Yamaha) in einer Regenschlacht durch, 2016 holte sich Maverick Viñales seinen ersten MotoGP-Sieg auf Suzuki; 2017 gewann Andrea Dovizioso auf Ducati. Weil das Rennen 2018 abgesagt werden musste, gab es erst 2019 den nächsten Sieger. Dies war dann Alex Rins (Suzuki), 2021 triumphierte Fabio Quartararo (Yamaha), nach einem Jahr Corona-Pause in England.