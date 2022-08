Andrea Iannone: Lob für Aleix Espargaró & Quartararo

Während er seine Doping-Strafe absitzt, verfolgt Andrea Iannone das Geschehen in der MotoGP mit. Der Italiener bewertet die Auftritte seines früheren Teamkollegen Aleix Espargaró und dessen Kontrahenten.

Er selbst muss noch seine Doping-Sperre absitzen, die er am 17. Dezember 2019 für den Nachweis der Substanz Drostanolon kassierte und die am 10. November 2020 von 18 Monate auf vier Jahre verlängert wurde. Dennoch behält Andrea Iannone das Geschehen in der MotoGP im Auge. Dort glänzt sein früherer Teamkollege Aleix Espargaró mit Aprilia derzeit als WM-Z’weiter.

Der Spanier liegt nur 22 Punkte hinter WM-Leader Fabio Quartararo und 27 Punkte vor dem drittplatzierten Ducati-Piloten Pecco Bagnaia, der das jüngst Kräftemessen der WM-Königsklasse auf dem Silverstone Circuit für sich entscheiden konnte. Iannone sagt über seinen Teamkollegen im «La Gazzetta dello Sport»-Interview: «Aleix Espargaró ist die grosse Überraschung.»

Und zu seinem 25-jährigen Landsmann Bagnaia erklärt der 33-Jährige aus Vasto: «Pecco ist schnell, aber er hat in der zweiten Hälfte der Saison 2021 nicht die gleiche Konstanz gezeigt.» Mit Blick auf den aktuellen Champion sagt er: «Fabio Quartararo ist der Zuverlässigste: der Fehler von Assen kann passieren, aber er bleibt der Konstanteste.»

Iannone bewertet auch die Leistung seiner früheren Brötchengeber Ducati und Aprilia. Zu den Roten sagt er: «Sie glänzen seit Jahren, haben eine gute Truppe und es fehlt nur noch das Sahnehäubchen: Früher war es ein Motorrad für wenige, jetzt fahren alle schnell. Gigi Dall'Igna ist einer derjenigen, die ich am meisten respektiere.»

«Aprilia hat mich beeindruckt», gesteht der 13-fache GP-Sieger. Überrascht sei er aber nicht, betont er: «Ich weiss, wie sie arbeiten und ich habe diesen Sprung erwartet.» Deshalb kommt Iannone zum Schluss: «Sie können bis zum Ende um den Titel kämpfen.»

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.