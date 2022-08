Österreich-GP: KTM-Sieg dank Heimvorteil?

KTM und Ducati sind die einzigen Hersteller, die in der MotoGP-Klasse auf dem Red Bull Ring triumphieren konnten. Die Österreicher verfügen über einen Heimvorteil. Entsprechend gross ist die Hoffnung auf den Sieg.

Seit der Rückkehr nach Österreich 2016 wurden auf dem Rundkurs von Spielberg alle acht MotoGP-Rennen von Ducati (6 Siege) und KTM (2 Siege) gewonnen. KTM geniesst auf dem Red Bull Ring insofern Heimvorteil, als die Österreicher als einziger Hersteller die GP-Strecke in der Steiermark als Teststrecke nominiert haben. Jeder MotoGP-Hersteller muss zwei GP-Circuits als Teststrecken auswählen, auf denen das Testteam dann auch vor dem Grand Prix beliebig oft testen darf.

Red Bull-KTM-Testfahrer Dani Pedrosa, 2021 mit einer Wildcard beim Steiermark-GP sogar auf Platz 10, hat in den letzten Wochen in Spielberg mit der KTM RC16 zwei Tests absolviert, neue Teile getestet und ein Basis-Set-up für das Bike erarbeitet.

Denn bei KTM sind sich Fahrer und Teammanagement einig: Es müssen am Freitag im FP1 bereits bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn die eklatante Qualifying-Schwäche endlich beseitigt werden und im Rennen um Podestplätze gekämpft werden soll.

Zur Erinnerung: Brad Binder startete 2022 mit Platz 2 in Doha in die Saison, Miguel Oliveira sorgte beim zweiten Saisonrennen in Mandalika (im Regen) für einen überraschenden Sieg. Seither herrscht bei KTM Fehlanzeige, was die MotoGP-Podiumsergebnisse betrifft.

Da Miguel Oliveira im Tech3-KTM-Team im Jahr 2020 überraschend in Spielberg siegte, als er im Finish nach einem Fehler von Jack Miller und Pol Espargaró in der Zielkurve profitierte und Brad Binder durch den Slick-Poker im Regenguss von 2021 alle Gegner überrumpelte, liebäugeln die Orangen auch am kommenden Wochenende auf einen Sieg beim Heim-GP.

Immerhin hat Brad Binder mit Platz 5 in Assen Ende Juni den Sieg nur um 2,7 sec verpasst. Und mit dem exakt gleichen Rückstand traf Oliveira vor acht Tagen beim Silverstone-GP als Sechster im Ziel ein.

Alle Spielberg-Sieger seit 2016

2016: Andrea Iannone (Ducati)

2017: Andrea Dovizioso (Ducati)

2018: Jorge Lorenzo (Ducati)

2019: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020: Miguel Oliveira (KTM)

2021: Jorge Martin (Ducati)

2021: Brad Binder (KTM)

Stefan Pierer, Vorstandsvorsitzender der Pierer Mobility AG mit den Marken KTM; Husqvarna und GASGAS, und Vorstand Hubert Trunkenpolz hofften schon für 2021 auf einen MotoGP-Titelgewinn von KTM. Denn 2020 verpasste Pol Espargaró als WM-Fünfter den dritten WM-Rang nur um vier Punkte gegen Alex Rins (Suzuki).

Und Stefan Pierer hat schon 2014 bei der Ankündigung des MotoGP-Einstiegs klar gemacht: «Wir fahren nicht wegen des olympischen Gedankens mit. Wir wollen nicht nur dabei sein und das Feld auffüllen, wir wollen eines Tages auch Weltmeister werden. Mit unserem Slogan ‘Ready to Race’ haben wir oft auch Geduld bewiesen. Wir haben bei der Rallye Dakar sieben Jahre bis zum ersten KTM Sieg gebraucht, bis zum ersten Titel in der US-Motocross-Meisterschaft ebenfalls. Wir sind jetzt im sechsten MotoGP-Jahr und haben einen Vertrag mit der Dorna bis Ende 2026 zugesagt.»

Und nach 2022 will KTM endlich bei der Titelvergabe mitreden.

Die Hoffnungen für den GP von Österreich 2022 tragen Brad Binder und Miguel Oliveira, der sich 2021 beim Steiermark-GP gleich im FP1 eine langwierige Handverletzung zuzog.

«Wir müssen in den ersten drei freien Trainings weiter vorne sein», weiß Pit Beirer, der Motorsport-Direktor von KTM. «Wenn wir immer von Startplätzen zwischen 13 und 18 losfahren, dürfen wir nicht mit Podestplätzen oder gar Siegen rechnen. Obwohl wir 2022 fast auf allen Strecken eine sehr gute Rennpace hatten.»

Besonders der aktuelle WM-Sechste Brad Binder hat sich in den Rennen immer wieder ausgezeichnet. Er hat in den ersten zwölf Grand Prix den Rekordwert von 65 Überholmanövern bewerkstelligt.

Aber in Silverstone holte der vierfache MotoGP-Sieger Oliveira für KTM die Kastanien aus dem Feuer. Der WM-Zehnte besiegte Binder, der am 11. August 27 Jahre alt wurde, im Quali und im Rennen.

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.