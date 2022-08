Miguel Oliveira (KTM): «Noch nichts unterschrieben»

Der portugiesische Red Bull-KTM-MotoGP-Star Miguel Oliveira erinnerte sich bei ServusTV an seinen ersten MotoGP-Triumph in Spielberg und sprach über seine Zukunft.

Red Bull-KTM-Ass Miguel Oliveira wird 2023 nicht mehr im Werksteam antreten, da dort Jack Miller andockt. Der Portugiese hat ein Angebot für Tech3-KTM abgelehnt und wird bald bei WithU-Aprilia für 2023 präsentiert. Noch ist es aber nicht so weit.

In der TV-Live-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar-7», die diesmal aus der KTM-Motohall gesendet wurde, war der Portugiese einer der prominenten Gäste in einer illustren Runde. Zu seinem Sieg im April in Mandalika sagte er: «Man denkt immer, dass man nach einem Sieg so weitermachen kann. Es hat geregnet und niemand hat die Bikes vorher im Nassen ausprobiert. Es war die Gunst des Augenblicks.»

Oliveira berichtet noch mit vielen Emotionen über seinen ersten MotoGP-Sieg in Spielberg 2020 auf der Red Bull-KTM des Tech3-Teams. Damals nutzte er den Fight zwischen Jack Miller und Pol Espargaró in der letzten Kurve aus. «Mein erster MotoGP-Sieg war super emotional. Es war ein Kampf bis zur letzten Kurve. Ich konnte mich gut positionieren. Es war eine sehr spektakuläre Art, wie man ein Rennen gewinnen kann.»

Der Wahl-Wiener weiß: «Wenn man das an so einer Stätte schafft, ist es ein Augenblick, den man nie vergisst. Man schaut zurück und erlebt es immer mit der selben Intensität.»

Zum neuen Layout mit der Schikane im Turn 2 sagt der Portugiese: «Das ist ein Umbau, den wir als Fahrer schätzen, denn er dient unserer Sicherheit. Es ist sicher langsamer und es wird unsere Bremspunkte verändern. Es ist wichtig, dass da etwas ist, was uns vor Kurve 3 abbremst. Es war bisher eine gefährlich Kurve.»

Auch die sportliche Zukunft des angehenden Zahnmediziners war ein Thema. «Ich habe noch bei keinem anderen Hersteller unterschrieben. Ich hoffe, dass es in ein paar Wochen erledigt ist. Die gute Nachricht ist, dass ich wohl auf der Piste bleiben werde. Ich hätte gern mehr gemacht gemeinsam mit Red Bull, aber die Tür bleibt ja offen und wir werden sehen, was die Zukunft bringen wird.»

Zur Erinnerung: Oliveira nahm die Abschiebung vom Red Bull Factory-Team zu Tech3 für 2023 nicht an; er wechselt ins WithU-RNF-Kundenteam und wird dort eine Aprilia RS-GP 22 fahren.