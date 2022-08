Honda: Repsol bleibt, Joan Mir wird kommen

Noch ist es nicht offiziell, aber es ist nur eine Frage der Zeit: Repsol wird den Vertrag mit dem Honda-Werksteam um zwei Jahre verlängern und Joan Mir wird an der Seite von MotoGP-Superstar Marc Márquez fahren.

Das sind die Schlagzeilen für 2023 für die HRC-MotoGP-Struktur. Ein Ansatz, der in den kommenden Wochen öffentlich gemacht wird. «Zwischen den Rennen am Red Bull Ring und in Misano», so war es von einem Beteiligten zu hören. Das wird die Fragezeichen, die seit Monaten zur Zukunft vom Honda-Werksteam in der Luft stehen, auflösen.

Die Verzögerung bei der Vertragsverlängerung zwischen Hauptsponsor Repsol und Honda – beide Firmen arbeiten seit 1995 zusammen – hatte Spekulationen ausgelöst, dass der Mineralöl-Konzern aus Spanien durch den Konkurrenten Petronas aus Malaysia abgelöst werden könnte. Aber das wird letztendlich nicht passieren, Hondas Farben werden sich 2023 und 24 nicht verändern.

Außerdem steht der Teamkollege von Marc Márquez endlich fest, denn Joan Mir wird Pol Espargaró ablösen. Nach zwei Jahren ohne die erwarteten Ergebnisse wird der Fahrer aus Granollers Honda verlassen und in die KTM-Struktur zurückkehren. Eine Rückkehr, die am kommenden Wochenende beim GP von Österreich offiziell bestätigt wird.

2023 wird Joan Mir seinen Platz in der Box vom Team Repsol Honda übernehmen, er kommt vom ausscheidenden Suzuki-Team. Einige Monate gab es bereits Spekulationen zu diesem Wechsel, doch viele Wochen vergingen ohne offizielle Bestätigung. Erwartet wird diese Meldung nach dem GP in Spielberg und noch vor dem Rennen in Misano. Nach einigen Verhandlungswochen stehen die Vertragsbedingungen endlich fest. Die Details müssen noch finalisiert werden, aber sollte es keine Katastrophe geben, wird der Spanier zum Saisonstart 2023 bei Repsol Honda fahren.

Es waren die finanziellen Bedingungen, die die Einigung verzögert haben. Während Hondas Verhandlungsführer versuchten, das Beste aus dem Überangebot an Fahrern auf dem Markt zu machen, nachdem Suzuki den Rücktritt aus der Weltmeisterschaft bekannt gegeben hatte, verteidigte die andere Seite den Status des zweifachen Weltmeisters. Tatsächlich machte sein Manager einmal öffentlich, dass Mir nicht bereit sei, auf ein Minimum an Gehalt zu verzichten, wenn es nicht seinem erfolgreichen Lebenslauf entsprechen würde. Die Alternative war, die Lederkombi an den Nagel zu hängen und zu Hause zu bleiben.

Am Ende haben sich beide Parteien geeinigt – wir wissen, dass Joan die beste Option war, die man bei HRC hatte –, und so wird Honda in den nächsten zwei Saisons zwei MotoGP-Weltmeister in seinem Werksteam haben, die zusammen auf satte zehn Weltmeistertitel in allen Klassen kommen.