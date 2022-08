KTM-MotoGP-Stars im «Red Bull World Store» in Graz

Miguel Oliveira und Brad Binder werden in Graz Autogramme geben

Am 17. August laden die Red Bull KTM Factory Racing-Fahrer Brad Binder und Miguel Oliveira zur Autogrammstunde in Graz. Einmalige Gelegenheit für MotoGP-Fans vor dem GP von Österreich.

Gute Nachrichten für alle «Rennthusiasten»: Am 17. August 2022 um 17 Uhr machen die MotoGP-Fahrer Brad Binder und Miguel Oliveira von Red Bull KTM Factory Racing einen Boxenstopp im «Red Bull World Store» am Hauptplatz 1 in Graz und bieten ihren Fans im Rahmen einer Autogrammstunde die Möglichkeit, die MotoGP hautnah zu erleben und sich einzigartige Erinnerungen zu sichern.

Die Wahl der Location macht die Autogrammstunde zu einem echten Heimspiel für Fans und Fahrer: Im «Red Bull World Store» Graz stehen Action, Sport und Lifestyle auf dem Programm – das verraten schon der im Herzen des Stores aufgestellte Formel-1-Bolide und zahlreiche weitere, exklusive Ausstellungsstücke aus der Welt von Red Bull.

Auf einer Fläche von 138 Quadratmetern findet der Besucher hier die aktuellen Fanwear-Kollektionen internationaler Teams und Athleten wie Red Bull KTM Factory Racing, Oracle Red Bull Racing, Scuderia AlphaTauri oder des Red Bull Rings.

Wer sich bei der Autogrammstunde also noch kurzfristig ein neues Outfit für den anstehenden «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich» am kommenden Wochenende auf dem Red Bull Ring zulegen möchte, sollte die Gelegenheit nutzen. Denn wann hat man schon mal die Chance, sich dieses von seinen Idolen direkt signieren zu lassen?

Autogrammstunde Brad Binder & Miguel Oliveira

Mittwoch, 17. August 2022, 17:00 Uhr

«Red Bull World Store» Graz, Hauptplatz 1, 8010 Graz